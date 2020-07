L’armée arménienne va suivre de près les exercices turco-azéris

L’armée arménienne a déclaré hier qu’elle suivrait de près les exercices de guerre conjoints turco-azerbaïdjanais qui devraient commencer aujourd’hui, et ce deux semaines après des combats meurtriers à la frontière de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan.

« Le ministère arménien de la Défense et les forces armées suivront très attentivement le déroulement et les tendances des exercices militaires conjoints azerbaïdjanais et turcs prévus du 29 juillet au 10 août », a commenté la porte-parole du ministère, Shushan Stepanian.

Les exercices devraient impliquer de l’artillerie lourde, des avions et des hélicoptères de combat, et devraient se dérouler dans diverses régions d’Azerbaïdjan. Les militaires azerbaïdjanais et turcs n’ont pas précisé le nombre de troupes participantes.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense avait expliqué lundi que les forces terrestres des deux États simuleraient des opérations conjointes à Bakou et dans l’enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan du 1er au 5 août. Il a précisé que des exercices séparés impliquant les forces aériennes turques et azerbaïdjanaises se tiendraient dans ces endroits et dans trois autres du 29 juillet au 10 août.

Le ministère arménien des Affaires étrangères s’est dit préoccupé par les exercices. Une porte-parole du ministère a dit qu’ils faisaient partie des « actions de provocation » de Bakou visant à faire obstacle aux efforts des médiateurs internationaux pour désamorcer la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise et lancer des pourparlers sur la résolution du conflit du Haut-Karabagh.

Au moins 12 militaires azerbaïdjanais, dont un général, et cinq soldats arméniens ont été tués au cours de plusieurs jours de violents combats qui ont éclaté dans une partie ouest de la frontière instable le 12 juillet.

La Turquie a blâmé l’Arménie pour la flambée et s’est engagée à renforcer son soutien militaire et diplomatique à l’Azerbaïdjan. Erevan a répondu en accusant Ankara de tenter de déstabiliser la région.

Quelques heures après l’annonce des exercices turco-azerbaïdjanais, le président turc Recep Tayyip Erdogan a téléphoné à son homologue russe Vladimir Poutine pour discuter des affrontements frontaliers arméno-azerbaïdjanais. Selon le Kremlin, Poutine « a souligné l’importance de prévenir toute mesure susceptible de provoquer une escalade des tensions » dans la zone de conflit du Karabagh.

Arkady Dubnov, analyste politique russe indépendant, a affirmé hier que la Russie continuait de considérer la région comme son arrière-cour géopolitique et ne tolérerait donc pas une intervention militaire turque dans le conflit de longue date.

« Erdogan se rend certainement compte que ce serait tout simplement inacceptable pour Moscou », a confié Dubnov.

Ce dernier a suggéré qu’Erdogan avait assuré lundi Poutine que les exercices à venir ne sont pas un prélude à la présence militaire turque en Azerbaïdjan et ne dégénéreront pas en une offensive turco-azerbaïdjanaise contre l’Arménie. Ces exercices de guerre sont d’abord et avant tout un coup de publicité destiné à consolider l’image d’Erdogan en tant que « chef islamique suprême du monde », a spéculé le spécialiste.

La Russie est alliée à l’Arménie et compte des milliers de soldats stationnés dans l’État du Caucase du Sud. Les gouvernements arméniens actuel et anciens ont considéré la présence militaire russe comme une garantie vitale contre une éventuelle agression turque.

La Turquie a refusé d’établir des relations diplomatiques et d’ouvrir sa frontière avec l’Arménie au début de la guerre de 1991-1994 au Karabagh. Erdogan et ses prédécesseurs ont subordonné la normalisation des relations turco-arméniennes à un règlement du Karabagh recherché par Bakou. Erevan a toujours rejeté cette condition préalable.