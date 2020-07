A Londres le Comité de la Cause arménienne Hay Tad (FRA Dachnaktsoutioun) a manifesté mardi 28 juillet devant les locaux d de la BBC. Plusieurs dizaines d’Arméniens pour une grande majorité de jeunes, tenant de nombreux drapeaux arméniens scandaient « Artsakh », « Hayastan », « l’Artsakh c’est l’Arménie » ou « Arrêtez la guerre ». A remarquer la présence d’un groupe d’Azéris tenant le drapeau de leur pays venu manifester également contre l’Arménie…

Lors de la manifestation un Azéri tenta d’agresser un jeune Arménien et une bagarre a éclaté entre Arméniens et Azéris dans une situation tendue. Mais les policiers britanniques qui se trouvaient près de chaque groupe ont arrêté les bagarres.

