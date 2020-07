Informations relatives à la rentrée scolaire 2020-2021 du Lycée Anatole France d’Erevan

Établissement homologué par les Ministères français de l’Éducation et des Affaires étrangères, le lycée offre une scolarisation complète de la maternelle à la terminale, conduisant au baccalauréat français, diplôme national donnant un accès privilégié à des études supérieures en France et en Europe, mais aussi à l’Université française en Arménie (UFAR). Le Lycée Anatole France accueille actuellement plus de 230 élèves de 12 nationalités différentes qui bénéficient de l’apprentissage, au cours de leur scolarité, d’au moins quatre langues parmi les huit proposées. Parallèlement au cursus français, le Lycée comporte la Section scientifique « Blaise Pascal » qui dispense, de la 10e à la 12e classe, un enseignement en langue arménienne conforme aux programmes de la République d’Arménie, complété par un apprentissage intensif du français.

Afin de renforcer l’accueil des enfants arméniens, qui constituent 58% de ses effectifs actuels, une réduction de 50% des frais de scolarité annuels est appliquée à tout enfant d’un(e) fonctionnaire exerçant au sein d’une des administrations arméniennes suivantes : ministères, services du Premier ministre, Présidence de la République, Parlement, Bureau de l’Ombudsman, Mairie d’Erevan. Cette réduction a été élargie à l’ensemble des enfants des personnels soignants des établissements hospitaliers arméniens.

Contacts :

Téléphone : 00374 11 58 36 64

Mail : [email protected]