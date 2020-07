L’UE soutient les entreprises arméniennes grâce à un nouveau programme de subventions

Le projet EU4Business « Innovative Tourism and Technology Development for Armenia » de l’Union européenne, en étroite coopération avec le ministère de l’Économie de la République d’Arménie, a lancé un nouveau programme de subventions : « Innovation for Economic Recovery for Micro, Small and Medium Size (MPME) non-tech Entreprises".

Le programme de subventions cible les micro, petites ou moyennes entreprises non technologiques dans les domaines de la production et des services (les secteurs du tourisme, de l’agriculture, de la technologie et du commerce sont exclus !) qui recherchent des ressources de financement liées à la reprise économique causée par COVID-19 .

Les micro, petites et moyennes entreprises de toute l’Arménie sont invitées à participer à ce programme si elles ont des propositions qui contiennent au moins l’un des éléments suivants : Produits / modèles commerciaux innovants ; Technologie innovante pour la fourniture de produits / services aux entreprises, Optimisation des systèmes de gestion d’entreprise, Logistique et hygiène, Solutions technologiques pour l’accès aux marchés et aux réseaux (par exemple, marketing numérique, commerce électronique).

Plus de détails et des informations complètes sur le programme peuvent être trouvés ici.

https://armacad.info/images/2015/02/GIZ%20Armenia/2020/July/Innovation%20for%20Economic%20Recovery/ENG_Applicants-manual_RGB.pdf-d9c6d.pdf