Noubar Afeyan de Moderna s’exprime sur l’essai du vaccin contre le COVID 19

Le Dr Noubar Afeyan, co-fondateur et président de Moderna Therapeutics, a déclaré que la société de biotechnologie espérait obtenir l’autorisation du vaccin Covid-19 par la FDA d’ici la fin de 2020 ou début 2021.

Moderna est l’un des principaux candidats dans la course mondiale au développement d’un vaccin pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

« Le plan est de commencer à s’inscrire ce matin, et cela se poursuivra au cours des prochains mois. Nous avons une très forte demande de personnes qui se sont portées volontaires pour participer », a déclaré Noubar Afeyan au présentateur en chef d’ABC News, George Stephanopoulos, lundi sur « Good Morning America ».

L’essai à l’aveugle devrait inclure 30 000 volontaires. La moitié des volontaires recevront le vaccin de Moderna et l’autre moitié recevront un placebo de sodium et d’eau.

L’autorisation du vaccin de Moderna par la Food and Drug Administration dépendra de la rapidité avec laquelle environ 150 cas d’infection se produisent, selon Noubar Afeyan.

Il a déclaré que 150 cas d’infection « doivent se produire… pour pouvoir statistiquement comparer le placebo… et déclarer si le vaccin » offre une protection adéquate.

« Le procès atteindra essentiellement ses objectifs une fois que nous aurons atteint 150 cas », a-t-il noté.

En cas de succès, le groupe recevant le vaccin devrait avoir une proportion disproportionnellement inférieure des cas que ceux qui n’ont pas reçu le vaccin.

« Nous voulons tous avoir ces réponses. Nous avons un certain nombre de cas que nous devons voir dans l’essai avant de pouvoir démontrer si le bras vacciné [lors de l’essai] nous donne plus de protection que les personnes qui ne sont pas dans la partie vaccinale de l’essai », a déclaré Noubar Afeyan.

Noubar Afeyan a ajouté que Moderna espère obtenir l’autorisation de la FDA d’ici la fin de 2020 ou début 2021. D’ici 2021, Noubar Afeyan dit que la société s’attend à avoir entre 500 millions et 1 milliard de doses prêtes à être distribuées sur autorisation de la FDA.

Il a ajouté qu’il espérait que Moderna disposera de données supplémentaires sur les essais cliniques d’ici l’automne.

Le vaccin de Moderna a été parmi les premiers à commencer à être testé chez l’homme, les essais étant menés par les National Institutes of Health en collaboration avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Selon l’Organisation mondiale de la santé, au moins 25 vaccins sont passés à des études sur l’homme et 141 autres sont en cours de test dans un laboratoire.