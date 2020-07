Le député australien Hugh McDermott présente une motion au parlement de la Nouvelle-Galles du Sud condamnant l’Azerbaïdjan et le pan-turquisme

Le député Hugh McDermott a présenté une motion au Parlement du plus grand État australien de la Nouvelle-Galles du Sud, condamnant les attaques provocatrices de l’Azerbaïdjan contre la frontière arménienne et appelant le gouvernement fédéral australien à faire de même, a rapporté le Comité national arménien d’Australie (ANC -AU).

Le député qui est un membre éminent du groupe d’amitié parlementaire NSW Arménie-Australie, a demandé à l’Assemblée législative de la NSW de décider que les actions de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie prouvent « leur mépris flagrant du droit international en rompant leur accord de cessez-le-feu ».

Hugh McDermott, qui s’est rendu dans les républiques d’Arménie et d’Artsakh dans le cadre de la délégation fédérale de l’ANC-UA en 2019, a noté les inquiétudes de la communauté arméno-australienne face aux « attaques de l’Azerbaïdjan contre la ville frontalière arménienne de Tavush et à la menace d’attaques contre la centrale nucléaire de Metzamor » , ajoutant la condamnation des « actions du président Erdogan de Turquie et du président Aliyev de l’Azerbaïdjan dans leur poursuite d’une politique de nationalisme pan-turc qui a précédemment conduit au génocide ».

La motion de Hugh McDermott s’est conclue par un appel « au gouvernement fédéral pour qu’il condamne ces attaques et prône son soutien à la sûreté et à la sécurité de l’Arménie ».

La motion sera débattue lors d’une prochaine séance parlementaire, à déterminer.

Le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU) a remercié Hugh McDermott d’avoir franchi cette « étape significative » pour garantir que le « chœur des condamnations » des provocations de l’Azerbaïdjan par les politiciens australiens continue de croître.

« Le Dr. McDermott est un champion des causes des droits humains et n’a jamais peur d’appeler un agresseur », a déclaré le directeur exécutif de l’ANC-UA, Haig Kayserian. « Nous sommes reconnaissants qu’il ait fait cela à nouveau en distinguant Bakou et Ankara pour leurs actions et menaces contre l’Arménie et l’Artsakh », a déclaré Haig Kayserian.

Le 12 juillet 2020, l’armée azerbaïdjanaise a lancé des attaques contre les frontières souveraines de la République d’Arménie, visant la ville de Tavush et ses villages environnants. Avec le bilan actuel de 16 morts (et peut-être plus élevé en raison du manque notoire de presse libre et de transparence de l’Azerbaïdjan), l’Azerbaïdjan a effectivement déclenché la plus grande violation du cessez-le-feu entre les pays depuis la guerre des quatre jours de 2016, qui a également été initiée par l’Azerbaïdjan comme une tentative blitzkrieg échoué.

Au mépris total du plaidoyer du Secrétaire général des Nations Unies pour un cessez-le-feu mondial pendant la pandémie COVID-19, les dirigeants azerbaïdjanais au cours des dix derniers jours ont poursuivi leur mode de fonctionnement agressif « attaque, blâme, répétition »’, utilisant des drones d’attaque, des chars et de l’artillerie pour cibler et tirer sur des cibles civiles, mettant en danger des hommes, des femmes et des enfants arméniens.

Vendredi 24 juillet, la communauté arméno-australienne a organisé une manifestation à l’ambassade d’Azerbaïdjan à Canberra, exigeant la condamnation australienne et internationale de l’agression de l’Azerbaïdjan.

L’ANC-UA a également écrit au gouvernement australien pour lui demander de condamner catégoriquement la menace de l’Azerbaïdjan contre la centrale nucléaire arménienne et ses attaques militaires provocantes sous le couvert de la pandémie COVID-19 en cours.