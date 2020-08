L’ambassadeur d’Arménie informe le vice-président ukrainien de la situation le long de la frontière commune avec l’Azerbaïdjan

L’ambassadeur d’Arménie en Ukraine, Tigran Seiranian, a informé le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères Vasyl Bodnar de la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

Lors d’une réunion au Ministère des affaires étrangères, l’Ambassadeur a présenté la situation tendue dans la partie nord-est de la frontière arméno-azerbaïdjanaise établie à la suite des actions de l’Azerbaïdjan et a attaché de l’importance à l’approche équilibrée de la communauté internationale face aux événements.

Le diplomate ukrainien de haut rang a remercié l’Ambassadeur Seiranian pour son message à la communauté arménienne d’Ukraine, appelant à la retenue et exhortant à ne pas céder aux provocations. Il a ajouté que des représentants de différentes nationalités vivent pacifiquement en Ukraine et a noté qu ’« aujourd’hui, il est très important d’assurer la paix interethnique, d’empêcher toute confrontation entre les communautés arménienne et azerbaïdjanaise ».

Les parties ont discuté des questions actuelles de l’ordre du jour bilatéral et ont convenu de faire des efforts pour préparer la séance de la commission intergouvernementale conjointe arméno-ukrainienne sur les questions économiques.

Au cours de la conversation, le vice-ministre Vasyl Bodnar a officiellement réfuté les informations de divers médias affirmant que des citoyens ukrainiens étaient recrutés pour participer au conflit du Haut-Karabagh.