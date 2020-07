Les Arméniens en Grèce protestent contre l’agression azerbaïdjanaise

Des citoyens d’origine arménienne dans la deuxième ville de Grèce, Thessalonique, ont organisé une manifestation anti-Azerbaïdjan le lundi 27 juillet, rapporte Newsflare .

Les manifestants ont gardé un moment de silence pour les soldats arméniens tués lors de récentes escarmouches avec les troupes azerbaïdjanaises.

Les manifestants ont appelé à la fin de l’agression azerbaïdjanaise et ont exhorté la communauté internationale à poursuivre les sanctions contre le gouvernement azerbaïdjanais et à faire la lumière sur ses violations internationales et des droits humains.

Les Arméniens du monde entier ont organisé des manifestations après que l’Azerbaïdjan ait lancé des attaques dans la province du Tavush le 12 juillet.