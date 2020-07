Les Arméniens de Montevideo dénoncent l’agression azerbaïdjanaise

Lundi 27 juillet, la Fédération arménienne de la jeunesse (AYF) a organisé une manifestation à Montevideo, en Uruguay, pour dénoncer les attaques de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie rapporte le journal Diaro Armenia .

« L’Arménie ne veut que la paix », ont scandé les manifestants, affichant des affiches et des drapeaux arméniens sur la place arménienne. « Au 21e siècle, le peuple arménien continue d’être victime d’attaques systématiques contre la population civile, simplement parce qu’il est arménien », a déclaré l’AYF.

Sebastián Hagobian López, membre de la Commission des relations internationales du Frente Amplio (FA) a fait remarquer qu ’« être ici, c’est embrasser la cause de la vérité, de la justice et de la paix ».

Le Frente Amplio, ainsi que le Parti national, qui dirige la coalition au pouvoir en Uruguay, le Parti Colorado et le Mouvement du 26 mars ont publié des communiqués dans lesquels ils appelaient à la paix à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

La communauté arménienne d’Uruguay a publié le même jour une déclaration dans laquelle elle a remercié la « réponse rapide » le panel politique uruguayen en « rejet de l’agresseur et solidarité avec l’Arménie ».

« Une fois de plus, alors que l’Arménie était attaquée, diverses voix de la société uruguayenne ont honoré cette vocation pacifiste et respectueuse du droit international qui a été la conduite de l’État uruguayen envers le monde », a déclaré la communauté arménienne.

« Notre communauté a plus de cent ans et a fait de la mémoire l’une de ses traditions les plus précieuses. Elle n’oubliera jamais les gestes de solidarité du peuple uruguayen et de ses organisations envers nos frères de la République d’Arménie et continuera à travailler sans relâche pour le bien commun de nos peuples ».