Revue de la presse arménienne du 14 au 15 juillet 2020

33005 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 33005 cas de coronavirus dans le pays dont 21348 ont été guéris et 592 patients sont décédés.

L’optimisme prudent du gouvernement arménien quant à la diminution des cas de contamination au coronavirus/ « Le gouvernement arménien espère réduire considérablement le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus d’ici septembre et rouvrir les écoles », a déclaré lundi le Vice-premier ministre Tigran Avinyan. S’exprimant au Parlement, Avinyan a considéré que la légère baisse ces dernières semaines, du taux d’infection par le COVID-19 serait due au port de masques dans les lieux publics et au respect de la distanciation sociale. « Si cette tendance se poursuit, nous devrions avoir 140 nouveaux cas par jour début septembre », a-t-il déclaré. Toutefois, il a aussi mis en garde, tout en estimant que ces pronostics sont très provisoires et ne signifient pas que la tendance à la baisse va nécessairement se poursuivre car de nombreux facteurs sont en jeu. Rappelons que depuis un mois le nombre quotidien de cas de COVID-19 enregistrés se situe en moyenne entre 500 et 600.

Pour sa part, Arsen Torosyan, Ministre de la Santé, a parlé d’une « légère dynamique positive ». Bien qu’il y ait moins de personnes infectées en attente d’une hospitalisation à domicile, les lits de soins intensifs restent pratiquement occupés.

L’arrivée des médecins allemands en Arménie/ Une équipe composée de 16 professionnels allemands de la santé est arrivée en Arménie lundi pour aider, pendant deux semaines, leurs collègues arméniens à faire face à la crise sanitaire. L’avion militaire transportant les médecins a livré également des équipements médicaux au pays gravement touché par la pandémie. La délégation de l’UE à Erevan a annoncé que le gouvernement allemand allouera 2,75 millions d’euros à un projet portant sur la COVID-19.

Félicitations à l’occasion du 14 juillet/ Le Premier ministre Nikol Pashinyan et le Président Armen Sarkissian ont adressé des messages de félicitations au Président de la République française Emmanuel Macron à l’occasion de la Fête nationale française.

Célébrations de la Fête nationale du 14 juillet/ Malgré les circonstances difficiles dues à la situation sanitaire qui perdure en Arménie, l’Ambassade de France à Erevan a décidé de célébrer le 14 juillet de manière particulière. Le matin, elle a rendu hommage au personnel hospitalier qui reste mobilisé pour faire face à la pandémie, en leur distribuant des spécialités françaises. Le soir, elle a rendu hommage à travers une cérémonie de dévoilement des bustes dédiés à l’Amiral Louis Dartige du Fournet et au résistant Missak Manouchian, deux figures majeures de l’histoire de la France et de l’Arménie qui ont écrit les pages les plus héroïques, mais aussi les pages les plus empreintes d’humanité touchant à l’histoire des deux pays. Aussi, divers événements culturels ont été organisés en ligne.

Escalades à la frontière arméno-azerbaïdjanaise/ Les combats meurtriers se poursuivent à la frontière arméno-azérie. Onze militaires azerbaïdjanais, dont un général et un colonel, et quatre soldats arméniens ont été tués mardi dans des combats féroces qui se sont poursuivis sur la ligne de contact pour le troisième jour consécutif.

Shushan Stepanyan, porte-parole du Ministère arménien de la Défense, a fait état de l’attaque d’un drone militaire azerbaïdjanais, ciblant les infrastructures civiles de la ville de Berd. Cet incident n’a pas fait de blessés et de morts parmi les civils. Le Ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie a condamné l’attaque de drone, déclarant que la partie azerbaïdjanaise recevra une « réponse adéquate ».

La situation le long de la section nord-est de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est relativement calme depuis 00h15 du 15 juillet, a déclaré sur Facebook le porte-parole du Ministère arménien de la Défense, Shushan Stepanyan. « Aucune artillerie n’a été utilisée. Vers 22 à 23 heures, les forces armées arméniennes ont abattu deux drones azerbaïdjanais », lit-t-on dans sa déclaration.

Les parties au conflit s’accusent mutuellement de provoquer les hostilités, avec des tentatives de prise de positions ennemies dans la zone montagneuse. Selon Erevan, les forces armées azerbaïdjanaises ont bombardé lundi deux villages frontaliers arméniens. Pour sa part, Bakou accuse la partie arménienne d’avoir bombardé des villages frontaliers azéris. Selon ces déclarations, un villageois âgé de 75 ans aurait été tué mardi.

Réactions de la communauté internationale/ Les violations de la trêve se sont poursuivies malgré les appels à une cessation immédiate des escarmouches meurtrières, lancés par la Russie, l’Union européenne et les États-Unis. Les médiateurs américain, russe et français qui tentent de négocier une résolution du conflit du Haut-Karabakh ont exhorté lundi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à reprendre les négociations de fond « dès que possible » et ont souligné l’importance de renvoyer les observateurs de l’OSCE dans la région dès que les circonstances le permettront. Dans une déclaration commune, les co-présidents du Groupe de Minsk ont condamné la « grave violation du cessez-le-feu ». « Les coprésidents du Groupe de Minsk condamnent les récentes violations du cessez-le-feu et appellent les parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute nouvelle escalade, y compris en utilisant les canaux de communication directe existants entre elles », peut-on lire dans la déclaration. Les co-présidents ont également déclaré être « en contact direct avec les responsables arméniens et azerbaïdjanais » depuis le début des hostilités.

Le porte-parole de la politique étrangère de l’Union européenne, Peter Stano, a publié une déclaration similaire à ce sujet. « L’UE appelle les parties à respecter strictement le cessez-le-feu, à consacrer de l’énergie et des ressources à la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, à s’engager à nouveau de manière significative dans des négociations de fond sous les auspices des co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et à préparer leurs populations à la paix », a-t-il déclaré.

Le Département d’Etat américain a ajouté sa voix à l’appel des médiateurs internationaux et a condamné la violence meurtrière. « Les États-Unis se joignent aux co-présidents du Groupe de Minsk pour demander aux parties de reprendre les négociations de fond dès que possible et pour souligner l’importance de renvoyer les observateurs de l’OSCE dans la région dès que les circonstances le permettront », a déclaré le porte-parole du Département, Morgan Ortagus.

Pour sa part, la Russie a déclaré mardi, par la voix du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qu’elle reste « profondément préoccupée » par la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Peskov a également fait part de la disponibilité de Moscou à faire des « efforts de médiation » pour désamorcer les tensions et faciliter la progression des négociations pacifiques entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a par ailleurs souligné les « contacts intensifs » du Ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, avec ses homologues arménien et azerbaïdjanais. Ce dernier, lors de ses communications téléphoniques séparées avec Zohrab Mnatsakanian et Elmar Mammadyarov, a exhorté Erevan et Bakou à mettre immédiatement fin aux hostilités et à « faire preuve de retenue ».

Les Ministres arménien et azerbaïdjanais des Affaires étrangères se sont également entretenus par téléphone avec Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE qui a souligné la nécessité de désamorcer les tensions et de cesser le feu.

Le Ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif s’est entretenu mardi par téléphone avec ses homologues arménien et azerbaïdjanais afin de discuter des dernières évolutions à la frontière entre les deux voisins du Caucase du Sud de l’Iran. Il a exhorté l’Arménie et l’Azerbaïdjan à « faire preuve de retenue » et à reprendre les négociations visant à une résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh, tout en exprimant la disponibilité de Téhéran pour aider à désamorcer les tensions.

L’Ambassadeur d’Ukraine convoqué pour une déclaration jugée pro-Azérie/ L’Ambassadeur d’Ukraine à Erevan a été convoqué mardi au Ministère arménien des Affaires étrangères après que son gouvernement ait imputé à l’Arménie la dernière montée des tensions sur la frontière arméno-azérie. Le Ministère ukrainien des Affaires étrangères a décrit les escalades comme une suite des bombardements arméniens en direction du district de Tovuz, dans l’ouest de l’Azerbaïdjan. « La partie ukrainienne préconise un règlement politique de la situation fondé sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues », est dit dans la déclaration du MAE. Le gouvernement ukrainien actuel ainsi que les précédents ont à plusieurs reprises exprimé leur soutien à l’Azerbaïdjan dans le conflit du Karabakh.

Rédaction : Sona Nassibian

Ambassade de France