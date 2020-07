Soutenir l’Arménie, soutenir la paix au Sud Caucase

« Nos villes entretiennent de longue date des relations d’amitié profonde avec les villes et villages d’Arménie et du Haut-Karabagh. Ces relations sont le reflet, au niveau des territoires, de l’amitié séculaire qui unit la France à l’Arménie.

Depuis le 12 juillet dernier, le nord-est de l’Arménie est soumis à des bombardements d’artillerie et de drones suicides intenses de l’armée azerbaïdjanaise et de tentatives d’incursions répétées de commandos.

Ecoles, usine de fabrication de masques COVID, infrastructures civiles, véhicules de secours, c’est l’ensemble de la vie quotidienne des Arméniens qui est ainsi violemment attaquée.

Nous exprimons notre soutien à nos amis arméniens, et notre préoccupation devant l’escalade de la violence qui se déroule sous les yeux de la communauté internationale – et sans autre réaction qu’un vague renvoi dos à dos de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan.

Nous appelons les autorités françaises à faire preuve de fermeté vis-à-vis du régime de Bakou, et à lui rappeler les principes fondamentaux de la politique française, y compris non-recours à la force, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, résolution des conflits par la voie de la négociation.

Devant la rhétorique belliqueuse montante des autorités azerbaïdjanaises (dont la dernière illustration est la menace de bombarder la centrale nucléaire civile arménienne), la dangereuse escalade militaire actuelle, et l’ombre de l’expansionnisme « ottoman » de la Turquie qui souffle sur les braises allumées par son allié azéri, rien ne serait pire pour la paix dans la région que le blanc-seing implicite que constitue le refus de clairement désigner l’agresseur, et de lui demander des comptes.

Nous formons le vœu que la paix et la sécurité de l’Arménie et de l’ensemble de la région soient rétablies sans délai. »

Jean-Didier Berger - Maire de Clamart

Jean-Paul Bret, ancien maire de Villeurbanne

Luc Carvounas, Maire d’Alfortville

Nicolas Daragon - Maire de Valence

Pascal Doll, Maire d’Arnouville

Laurence Fautra (Maire de Décines-Charpieu)

Jean-Jacques Gillet - Maire de Chaville

Thierry Kovaks, Maire de Vienne

Denis Larghero, Maire de Meudon

Richard Mallié, Maire de Bouc-Bel-Air

Philippe Marini, Maire de Compiègne

Marlene Mourier- Maire de Bourg-Lès-Valence

Nathalie Nieson - Maire de Bourg de Péage

Gaël Perdriau - Maire de Saint-Étienne

Jacques Remiller ancien député de l’Isère, maire honoraire de Vienne, ancien maire

François Rochebloine, membre honoraire du Parlement, président de l’association Francophonie en Artsakh

René Rouquet, maire honoraire d’Alforville, membre honoraire du Parlement

André Santini, Maire de Issy-les-Moulineaux

Monique Slissa, ancienne maire des Pennes-Mirabeau

Cédric Van Styvendael, Maire de Villeurbanne