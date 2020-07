Les politiciens kurdes Selahattin Demirtas et Figen Yuksekdag, tous deux anciens coprésidents d’HDP, restent en prison. Ils sont accusés d’« incitation à la violence » lors des manifestations pour Kobanê en octobre 2014.

Aujourd’hui, un tribunal d’Ankara a procédé à un réexamen et s’est prononcé contre la libération de deux hommes politiques. La 8e Cour Pénale d’Ankara a justifié sa décision par le risque de fuite, alors qu’on ne sait toujours pas quand le procès contre Yüksekdağ et Demirtaş commencera, car l’acte d’accusation n’a toujours pas été préparé.

Les anciens coprésidents du HDP Figen Yüksekdağ et Selahattin Demirtaş ont été arrêtés le 4 novembre 2016, en même temps que de nombreux autres membres de leur parti, puis emprisonnés. Depuis, ils sont respectivement en prison à Kandira et à Edirne. En septembre dernier, les mandats d’arrêt contre les deux politiciens ont été étonnamment révoqués. À l’instigation du président turc Recep Tayyip Erdoğan, cependant, la procédure pour « diffusion de la haine et incitation à la violence » a été rouverte et un nouveau mandat d’arrêt obtenu.

Manifestations de Kobanê en octobre 2014

Dans la soirée du 6 octobre 2014, DAECH a réussi à pénétrer dans le centre de la ville de Kobanê, au Rojava. Au vu de la situation critique à Kobanê, le HDP a appelé les populations du Kurdistan du Nord et de Turquie à protester contre le gouvernement AKP, car il n’a pas mis fin à son soutien à l’EI. Au cours des manifestations, il y a eu de véritables affrontements de rue entre les forces de sécurité turques et les manifestants dans de nombreuses villes : des soldats, des policiers, des gardes de village ainsi que des membres et des partisans du Hezbollah islamiste radical ont mené un combat commun contre les Kurdes qui ont participé aux manifestations. Le nombre de personnes tuées, dont la plupart étaient des participants au soulèvement, varie entre 46 et 53.