Amazon arrête la vente d’un livre sur le déni du génocide arménien

Ces dernières semaines, nous avons beaucoup vu et entendu parler de la nécessité de s’attaquer aux vestiges historiques de la tyrannie. Pour certains, cela pourrait signifier la suppression des statues de dirigeants confédérés, le changement de nom des franchises sportives ou le changement de marque du sirop de crêpes Aunt Jemima. Pour ma part, j’ai décidé de considérer cette question du point de vue d’un Arménien. Cela signifiait lutter contre les campagnes de désinformation menées par les gouvernements turc et azerbaïdjanais.

La négation du génocide arménien prend de nombreuses formes. Des avions affrétés battant des bannières avec des déclarations négationnistes sur notre manifestation annuelle à l’ambassade de Turquie aux sites Web indésirables crachant la rhétorique négationniste de la République de Turquie. L’une des formes les plus dangereuses de négation du génocide est lorsque nous la voyons faire surface dans le milieu universitaire.

Chaque année, le gouvernement turc dépense des millions de dollars dans une campagne ratée pour nier le génocide arménien. Les dollars sont acheminés par l’intermédiaire de groupes de réflexion, de lobbyistes, de groupes de marketing et d’institutions qui financent des universitaires. Ce n’est un secret pour personne que la Turquie a dépensé des millions pour financer « l’Institut d’études turques » qui servira de front académique à l’État turc.

Financer des universités pour réécrire et réviser l’histoire est une triste tentative de cacher la propre culpabilité de la République de Turquie. Le financement des chaires d’études turques dans les universités américaines et l’octroi de subventions aux « historiens » ne sert qu’à un seul objectif, acheter l’histoire. Il y a certains « universitaires » qui se sont fait un nom en répondant au programme de négation de l’Etat turc en publiant des livres « d’histoire » qui visent à saper les efforts de reconnaissance du génocide et à promouvoir la haine.

Il est intéressant de noter que ce problème n’est pas unique aux Arméniens. J’ai récemment lu un article dans la Jewish Chronicle sur la façon dont les groupes d’intérêt juifs ont fait pression sur Amazon pour qu’il supprime la littérature qui niait l’holocauste.

Les livres référencés dans l’article ont été supprimés, mais Amazon n’a pas fait de déclaration officielle reconnaissant la suppression.

J’étais curieux de voir si la littérature niant le génocide arménien était vendue sur Amazon. Habituellement, ces livres ont des titres vagues et trompeurs tels que « L’histoire arménienne et la question du génocide » ou « L’histoire derrière l’histoire de l’ambassadeur Morgenthau ». Je n’ai pas eu besoin de beaucoup chercher jusqu’à ce que je tombe sur le plus flagrant de tous les livres de négation du génocide, « Armenian Genocide, A Big Lie » du Dr AN CORA.

Le voici, une propagande négationniste fictive, vendue par le plus grand libraire du monde, juste à côté de livres écrits par des historiens réputés. Ce devrait être un crime de couper un arbre pour imprimer ces déchets.

La recherche de littérature sur le thème du génocide arménien ne donne pas lieu à de la fiction publiée par des négationnistes du génocide.

Le 12 Juin e j’ai envoyé un courriel à Jeff Bezos qui a lu en partie :

” Lors de la recherche de littérature sur le génocide arménien, les résultats de recherche sur Amazon.com donnent de nombreux livres écrits par des négationnistes du génocide et des révisionnistes historiques qui souhaitent colporter une propagande inspirée par la haine. Chaque jour où cette littérature est disponible et promue par Amazon.com est un autre jour où Amazon profite du commerce de titres promouvant le déni du génocide et les conspirations et mythes anti-arméniens.

Le génocide arménien fait l’objet de recherches approfondies et est bien documenté. Le nier est simplement offensant et sert à attiser la haine et les sentiments anti-arméniens.

Amazon a des politiques pour lutter contre le matériel et les produits offensants qui encouragent, incitent ou glorifient la haine ou la violence envers toute personne ou groupe.

De nombreux auteurs de littérature haineuse utilisent des titres trompeurs ce qui rend intentionnellement plus difficile la séparation des ouvrages savants honnêtes. Ceux qui souhaitent infliger de la douleur aux survivants du génocide ne veulent voir aucun obstacle à la diffusion de la littérature haineuse.

J’espère qu’Amazon reste fidèle à ses principes déclarés et apporte les modifications appropriées nécessaires pour résoudre ce problème. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous rassembler et mieux nous comprendre en tant qu’êtres humains, et rien ne peut remplacer une base de connaissance basée sur la Vérité »

J’ai rapidement reçu la réponse suivante de la part d’un membre de l’équipe chargée des relations clients du support technique : « Jeff Bezos a reçu votre e-mail et je réponds en son nom. »

Environ une semaine plus tard, le titre n’était plus répertorié sur Amazon.

Contrairement à l’article Dans la Jewish Chronicle , où Amazon ne pas reconnaître qu’il avait retiré le titre, Amazon a répondu le 30 Juin e indiquant :

« Merci d’avoir porté cette question à notre attention et de votre patience pendant que nous examinions plus en détail ce titre.

Le livre que vous avez mentionné, « Le génocide arménien, un gros mensonge » du Dr AN Cora, a été supprimé de notre site Web.

Si vous souhaitez que nous examinions d’autres titres spécifiques, veuillez répondre à cet e-mail.

Merci d’avoir choisi Amazon. »

Je tiens à féliciter Amazon d’avoir pris des mesures rapides pour résoudre le problème. J’espère qu’ils prendront des mesures similaires sur d’autres titres que j’ai recommandés pour examen.

J’appelle mes compatriotes à se joindre à la lutte pour la vérité et la justice. Notre cause n’est pas défendue par les autres. La cause arménienne a besoin d’une nouvelle génération de gardiens. Nous devons renforcer les progrès accomplis par les générations passées et veiller à ne pas perdre du terrain dans notre lutte contre les crimes contre l’humanité. Une personne et quelques e-mails peuvent faire la différence. Il existe de nombreux autres fronts dans cette bataille, de la lutte contre la destruction de nos cimetières et de nos khatchkars au Nakhitchevan, à la garantie que les consommateurs prennent des décisions éclairées lorsqu’ils sont confrontés aux produits turcs. L’achat de ces produits sert à enrichir la République de Turquie et à lui permettre de prolonger son occupation de l’Arménie occidentale et la destruction de notre patrimoine culturel pendant des siècles. Se plaindre de l’injustice est aussi simple que d’agir, donc au lieu de se plaindre,agissez la prochaine fois que vous serez confronté à quelque chose sur Internet ou dans votre épicerie locale.

SHUNT JARCHAFJIAN