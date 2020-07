L’arméno-américaine Hrush Achemyan la célèbre visagiste des stars d’Hollywood et des sœurs Kardashian ose afficher sa beauté

Hrush Achemyan (33 ans née en Arménie, Hranush Achemyan) la visagiste également Arménienne des stars d’Hollywood et des sœurs Kardashian est également une célébrité aux Etats-Unis. Hrush Achemyan fait partie des peoples qui affichent leur beauté face à des millions d’abonnés sur Instagram. Elle vient de poster des photos d’elle dans diverses tenues et situations, pour présenter son maquillage et sa tenue dans des positions très suggestives dignes des stars hollywoodiennes. Cette Arménienne qui ose s’afficher sur des microblogs rencontre un véritable succès au regard de sa beauté et de ses créations. Les sœurs Kardashian savent que dans le monde des peoples elles ne sont pas seules…

Krikor Amirzayan