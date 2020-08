La production d’électricité de l’Arménie augmente de 4,4% entre janvier et juin 2020

La production d’électricité de l’Arménie a augmenté de 4,4% entre janvier et juin 2020, par rapport à la même période un an plus tôt, rapporte le Comité national des statistiques.

Selon les données 3,802 milliards de kWh ont été générés dans le pays entre janvier et juin 2020.

En juin par rapport à mai, cet indicateur a reculé de 3,4%, et de juin 2020 à juin 2019 de 13,7%.