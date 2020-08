Le commerce extérieur de l’Arménie recule de 10,7% entre janvier et juin 2020

Le chiffre d’affaires du commerce extérieur de l’Arménie, entre janvier et juin 2020, s’élevait à environ 3,134 milliards de dollars, soit 10,7% de moins que l’indicateur pour la même période un an auparavant, rapporte le Comité national des statistiques.

En juin 2020, par rapport à mai 2020, cet indicateur a augmenté de 13,7%, et par rapport à juin 2019, il a diminué de 10,2%. Entre janvier et juin 2020, le volume du chiffre d’affaires du commerce extérieur en drams s’élevait à 3 134,2 milliards de drams.

Les exportations d’Arménie ont totalisé 1,108 milliards de dollars entre janvier et juin 2020, soit une baisse de 6,5% par rapport à la même période un an plus tôt. En juin 2020, par rapport à mai 2020, elles ont augmenté de 14,7% et par rapport à juin 2019, elles ont diminué de 0,5%. En équivalent dram, les exportations du pays se sont élevées à 535,6 milliards de drams entre janvier et juin 2020.

Les importations pour la période considérée ont totalisé 2,025 milliards de dollars, en baisse de 12,9% par rapport à janvier-juin 2019. En juin 2020, par rapport à mai 2020, les importations ont augmenté de 13,1% et par rapport à juin 2019, elles ont diminué de 15,2%. En équivalent dram, les importations pour janvier-juin 2020 se sont élevées à 978,5 milliards de drams.