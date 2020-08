Le salaire moyen en Arménie augmente de 5,4% entre janvier et juin 2020

Le salaire nominal moyen en Arménie, selon des rapports statistiques, a augmenté de 5,4% entre janvier et juin 2020, par rapport à la même période un an plus tôt, à 186410 drams.

Le Comité national des statistiques indique que l’indicateur a glissé de 0,3% en juin 2020 par rapport au mois précédent, mais a augmenté de 1,5% par rapport à juin 2019.

Le salaire moyen dans le secteur public au cours de la période considérée a augmenté plus que dans le secteur privé, bien qu’il ne puisse pas le dépasser en termes absolus.

Le salaire nominal moyen dans le secteur public du pays a augmenté de 8,3% à 162011 drams en janvier-juin 2020, par rapport à la même période en 2019. En juin par rapport à mai 2020, il a augmenté de 3,3% et en juin 2020 par rapport à juin 2019 de 7,5%.

Dans le secteur privé, en janvier-juin 2020, par rapport à la même période en 2019, le salaire nominal moyen a augmenté de 3,8% et s’est élevé à 198323 drams. En juin, par rapport à mai, il a diminué de 2% et en juin 2020 par rapport à juin 2019, il a diminué de 1%.