Entretien téléphonique Erdogan/Poutine sur les développements en Libye, en Syrie et en Arménie

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a discuté, lundi, au cours d’un entretien téléphonique, avec son homologue russe, Vladimir Poutine, d’une série de questions, dont les développements survenus en Libye, en Syrie et en Arménie selon un communiqué rendu public, lundi soir, par le département de la communication à la Présidence turque.

« Les deux dirigeants ont discuté, au cours d’un entretien téléphonique, des mesures à prendre afin de renforcer les relations entre la Turquie et la Russie », lit-on dans le communiqué.

« Les deux présidents ont discuté, également, d’une série de questions régionales, essentiellement, la tension entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et les développements en Syrie et en Libye », indique le communiqué.

Erdogan et Poutine sont convenus de poursuivre la coopération et le dialogue aussi bien à l’échelle des relations bilatérales qu’au niveau des questions régionales.