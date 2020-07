Les coprésidents du Groupe de Minsk appellent Bakou et Erevan à des nagociations sérieuses

Les médiateurs américain, russe et français en charge du processus de règlement du conflit du Karabagh ont appelé l’Arménie et l’Azerbaïdjan à se rasseoir à la table des négociations pour y mener des négociations plus sérieuses et substantielles au lendemain du regain de tensions qui a failli faire basculer une nouvelle fois la région dans la guerre. Dans une déclaration publiée ce weekend, les trois coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ont aussi salué la « stabilité relative » qui règne actuellement le long de la section de la frontière qui avait été le théâtre de violents combats le 12 juillet, opposant (...)