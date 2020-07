L’alliance militaire turco-azérie à la manoeuvre

Maintes fois claironnées au cours des trois dernières décennies, et réaffirmées avec force lors du récent regain de tensions aux frontières de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, les déclarations d’amitié entre la Turquie et l’Azerbaïdjan ont pris une tournure résolument martiale, avec les exercices militaires impliquant les forces armées des deux pays allient turcophones à partir du mercredi 29 juillet. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé lundi que ces exercices de « grande envergure » organisés deux semaines seulement après les combats les plus violents depuis avril 2016 opposant soldats arméniens (...)