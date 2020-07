Anna Naghdalyan : Les provocations de l’Azerbaïdjan sapent les efforts pour reprendre le processus de paix

« La direction de l’Azerbaïdjan, par ses actions de provocation, sape les efforts des médiateurs internationaux visant à désamorcer la situation » a déclaré la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères Anna Naghdalyan dans un communiqué.

Ces commentaires font suite à une violation délibérée du cessez-le-feu par la partie azerbaïdjanaise, qui a vu un militaire arménien tué par des tireurs d’élite.

« Il convient de souligner que l’Azerbaïdjan a eu recours à cette provocation quelques jours après la déclaration publiée par les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE, qui a particulièrement souligné l’importance de respecter strictement le cessez-le-feu et de s’abstenir de toute action provocatrice pendant cette période », a déclaré Anna Naghdalyan. .

« Dans le même temps, l’Azerbaïdjan a annoncé des exercices militaires conjoints à grande échelle avec la Turquie. Tout cela démontre que la direction de l’Azerbaïdjan, par ses actions de provocation, sape les efforts des médiateurs internationaux visant à désamorcer la situation et à reprendre le processus de paix, portant ainsi la responsabilité des conséquences d’une nouvelle déstabilisation », a déclaré la porte-parole. .

Elle a rappelé que le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a clairement présenté la position de la République d’Arménie sur la situation actuelle lors de la session du gouvernement tenue le 23 juillet.

« L’Azerbaïdjan doit renoncer publiquement à l’usage de la force, abandonner ses approches maximalistes et prendre des mesures crédibles pour renforcer le cessez-le-feu, ce qui rendra possible la reprise et l’avancement du processus de paix », a déclaré Anna Naghdalyan.