Ministère des Affaires étrangères d’Artsakh : La République d’Artsakh s’est engagée au cessez-le-feu, mais prête à réprimer toute atteinte à sa souveraineté

Il y a 26 ans, les 26 et 27 juillet 1994, la République d’Artsakh, l’Azerbaïdjan et l’Arménie, sous la médiation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, ont signé un document dans lequel ils ont confirmé leur ferme détermination à continuer de respecter leur cessez-le-feu engagements et a fixé le caractère indéfini de l’Accord sur la cessation totale du feu et des hostilités du 12 mai 1994.

Ce document trilatéral, ainsi que l’accord du 12 mai 1994 et l’accord du 6 février 1995 sur le renforcement du cessez-le-feu ont créé les conditions nécessaires pour trouver un règlement au conflit Azerbaïdjan-Karabagh par des négociations, et ils servent de base pour le processus de paix jusqu’à présent.

« Étant les éléments clés du processus non seulement de règlement du conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabgkh, mais aussi pour assurer la sécurité régionale dans l’ensemble du Caucase du Sud, ces accords sont la meilleure preuve de l’efficacité du format de négociation trilatérale, dans lequel ils sont devenus possibles », a déclaré le ministère des Affaires étrangères d’Artsakh dans un communiqué.

Malheureusement, nous assistons périodiquement à des tentatives de la partie azerbaïdjanaise de renoncer à ses engagements de maintenir la paix dans la région et de se doter d’un droit imaginaire de déclencher une guerre, ainsi que de saper les accords qui fondent le processus de règlement pacifique. Cependant, de telles tentatives ont toujours rencontré une réaction très négative de la communauté internationale », a ajouté le ministère.

« En 2016, en réponse à la situation qui a surgi à la suite d’une nouvelle guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh et aux tentatives du fonctionnaire Bakou de dénoncer l’Accord sur la cessation totale des tirs et des hostilités du 12 mai 1994, le Groupe de l’OSCE de Minsk États coprésidents - la Russie, les États-Unis et la France, ainsi que le Secrétaire Général des Nations Unies, le Président en exercice de l’OCSE et le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ont appelé au strict respect des engagements de le cessez-le-feu, reconnaissant ainsi la nature contraignante des accords susmentionnés de 1994-1995 », indique le communiqué.

Dans le contexte de l’agression armée directe de l’Azerbaïdjan déclenchée sur le tronçon Tavush de la frontière arméno-azerbaïdjanaise le 12 juillet 2020 et de l’escalade ciblée de la situation qui a suivi, le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh souligne la nécessité pour la communauté internationale de prendre des mesures pratiques pour assurer l’irréversibilité du processus de paix et exclure la possibilité de reprise des hostilités devient de plus en plus urgent. L’escalade des tensions le 12 juillet nous rappelle encore une fois la nature impérative de la mise en place immédiate de mécanismes de contrôle international du cessez-le-feu.

« La République d’Artsakh confirme son adhésion aux engagements pris pour honorer les accords sur la cessation totale du feu et des hostilités. Dans le même temps, les autorités de l’Artsakh continueront de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité du pays, et elles sont prêtes à réprimer toute tentative de l’Azerbaïdjan de lancer une nouvelle agression contre l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République d’Artsakh ». a déclaré le ministère des Affaires étrangères.