Les laboratoires Moderna Inc de l’arméno-américain Noubar Afeyan affirme proposer le vaccin contre le coronavirus à la fin de l’année

Les laboratoires de la société Moderna Inc appartenant à l’arméno-américain Noubar Afeyan s’apprête à obtenir jusqu’à la fin de l’année aux Etats-Unis un vaccin contre le coronavirus a indiqué l’agence de presse Reuters.

Un peu plus tôt Moderna Inc avait indiqué qu’un essai clinique serait réalisé sur 30 000 personnes fin juillet afin de démontrer l’efficacité du vaccin et l’absence de danger pour les individus. Ainsi en cas de succès de ces essais le vaccin sera diffusé d’ici la fin de l’année sur l’ensemble du territoire américain et plus tard dans le monde.

Krikor Amirzayan