9 soldats Arméniens des attaques azéries dans la région du Tavouch sont toujours hospitalisés

Shushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense a affirmé hier qu’actuellement 9 soldats blessés au front dans la région du Tavouch lors de l’attaque azérie du 12 au 14 juillet sont toujours hospitalisés. L’état de 5 de ces soldats est jugé satisfaisant et celui de 4 autres est jugé « bon » par les médecins. Rappelons que suite à l’agression de l’Azerbaïdjan dès le 12 juillet et la réponse des Arméniens, 4 soldats Arméniens ont trouvé la mort et une trentaine d’autres furent blessés. Parmi ces derniers un cinquième soldat très grièvement blessé devait décéder la semaine dernière portant à 5 le nombre de soldats qui ont perdu la vie lors de ces combats de défense du territoire de l’Arménie.

Krikor Amirzayan