Tigran Balayan : Le seul rôle que la Turquie peut jouer dans le conflit du Karabagh est de rester aussi loin que possible

« La dernière attaque de l’Azerbaïdjan n’a pas été une surprise pour l’Arménie, car l’Azerbaïdjan faisait partie des rares pays au monde à avoir publiquement refusé de se joindre à l’appel du secrétaire général des Nations Unies pour un cessez-le-feu mondial pendant la pandémie de COVID 19 », a déclaré l’ambassadeur d’Arménie aux Pays-Bas Tigran Balayan dans un entretien avec Hetzel Media .

« La tentative du 12 juillet par les forces armées azerbaïdjanaises de prendre le contrôle des positions des forces arméniennes dans le nord-est de notre frontière d’État, la situation s’est rapidement détériorée et s’est transformée en échange de bombardements d’artillerie et en utilisation de drones kamikadze, ciblant des infrastructures civiles, la maternelle, même l’usine de masques de protection (tellement nécessaires à l’époque du COVID19) dans la région arménienne de Tavush qui a dû cesser de travailler et de fournir des fournitures à d’autres pays », a déclaré l’ambassadeur.

« Il n’est pas nécessaire d’être un politologue pour comprendre que tout a été fait pour détourner l’attention de l’aggravation des crises migratoires politiques, financières et sociales en Azerbaïdjan », a-t-il ajouté.

Parlant du règlement du conflit du Karabagh, l’Ambassadeur Balayan a déclaré : « Notre position est limpide : il n’y a pas de solution militaire à ce conflit. La guerre n’est pas une option et doit être totalement et publiquement exclue. Nous sommes pleinement attachés au règlement pacifique du conflit d’une manière qui réponde aux intérêts de l’Arménie et du Haut-Karabagh dans la même mesure que prévu pour l’Azerbaïdjan. Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE travaillent intensivement pour proposer une solution, mais à chaque fois, les autorités azerbaïdjanaises refusent d’accepter les propositions, déclarant l’option militaire comme une solution potentielle au conflit ».

« L’Arménie est convaincue que seule une solution fondée sur le compromis peut aboutir à un règlement pacifique. Cela a été et reste l’engagement de l’Arménie », a-t-il noté.

L’ambassadeur Balayan a déclaré : « Le rôle de la Turquie est particulièrement préoccupant, car nous avons observé un rôle très déstabilisateur de la Turquie dans ses autres secteurs - la Méditerranée orientale, l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Aujourd’hui, nous observons une tentative d’exporter ce facteur d’instabilité dans notre région, dans le Caucase du Sud ».

« Le seul rôle que la Turquie peut jouer dans ce conflit est de se tenir le plus loin possible. Le soutien politique, économique et militaire unilatéral et inconditionnel de la Turquie à la position belliqueuse de l’Azerbaïdjan ne fait que compliquer la situation », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la Russie, Tigran Balayan a déclaré : « En tant que pays président du groupe de Minsk et bilatéralement, la Russie a travaillé de manière très constructive pendant des décennies avec les deux autres pays coprésidents pour trouver une solution acceptable, une solution basée sur le compromis pour toutes les parties concernées. - en Arménie, au Haut-Karabagh et en Azerbaïdjan. »

« En fait, la Russie est le pays qui a réussi à négocier une trêve entre l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabagh en 1994, ainsi que la cessation des hostilités après l’agression d’avril de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabagh en 2016. L’Arménie entretient des relations alliées et stratégiques partenariat avec la Russie et nous travaillons intensivement à l’expansion des relations multiformes avec la Russie », a-t-il noté.

« Dans le même temps, la Russie, Israël et un certain nombre d’autres pays continuent de vendre des armements sophistiqués à l’Azerbaïdjan, qui les utilise pour cibler les civils et l’infrastructure civile. Nous exprimons notre inquiétude à ce sujet, indiquant que les pays qui fournissent des armes à l’Azerbaïdjan doivent clairement comprendre que l’utilisation de ces armes contre des civils est un crime », a ajouté l’ambassadeur.

Il a ajouté que les États-Unis, en tant que pays coprésident du Groupe de Minsk, font de leur mieux pour rapprocher les parties de la solution. « Contrairement à l’UE, les États-Unis mettent en œuvre plusieurs projets humanitaires dans le Haut-Karabagh, finançant des projets de déminage très importants. »

« Il faut comprendre clairement que l’Azerbaïdjan doit être blâmé pour l’absence de solution au conflit du Karabagh, et non les coprésidents, l’Arménie ou l’Artsakh, car l’élite dirigeante en Azerbaïdjan considère ce conflit comme la raison d’être de son règne, réprimant les voix de l’opposition, fermant les médias indépendants et mettant les militants civils derrière les barreaux, et annulant tous les problèmes au conflit non résolu avec le Haut-Karabagh » a souligné l’Ambassadeur Balayan.

Il a noté que « tant que la communauté internationale poursuivra ses efforts pour maintenir une imaginable balance et n’appellera pas les choses par leur nom propre, elle connaîtra la même situation et le danger constant de guerre, de destruction et de souffrance ».