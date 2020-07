A Prague les Arméniens manifestent devant l’Ambassade d’Azerbaïdjan par des chants patriotiques et des kotcharis face à des manifestants Azéris plus nombreux

Vendredi 24 juillet à Prague capitale de la République tchèque, l’association de la Jeunesse arménienne avait invité les membres de la communauté arménienne et leurs amis à une manifestation devant l’Ambassade d’Azerbaïdjan afin de protester contre l’agression des troupes azéries dans la région arménienne du Tavouch.

Face à eux des manifestants Azéris venus défendre l’Ambassade et proférer des menaces contre les Arméniens. Mais la police tchèque qui avait séparé les deux groupes surveillait de près en prévention des heurts entre Arméniens et Azéris. Ces derniers étant plus nombreux. Mais malgré leur nombre plus faible, les jeunes Arméniens ont entamé des chants patriotique et réalisé des kotcharis devant les manifestants Azéris dont certains portaient le drapeau de la Turquie. A noter la présence de l’Ambassadeur d’Azerbaïdjan parmi les manifestants, ce qui est une attitude peu diplomatique.

Krikor Amirzayan