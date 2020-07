Plus de 313 millions de drams recueillis en dix jours sur le Fonds d’assurance des soldats Arméniens

Le Fonds d’assurance de solidarité des soldats Arméniens a enregistré des dons en très forte augmentation depuis le 17 juillet. Entre le 17 juillet et lundi 27 juillet à 11h30, le Fonds d’assurance des soldats a recueilli plus de 313 millions de drams, par des dons effectués dans 55 pays.



Après l’Arménie, les Etats-Unis, la Russie et le Canada, la France est en 5e position de ces dons avec il est vrai la modeste somme de 4,3 millions de drams alors que les dons provenant de l’Arménie dépassent les 182 millions et ceux des Etats-Unis les 96 millions de drams.

De ces 313 230 000 drams reçus sur les dix derniers jours, 29% furent réglés sur le compte du net, 10% par PayPal et 61% par virement bancaire. Plus de 3 100 donateurs ont réalisé les dons.

Ce Fonds d’assurance et de solidarité des soldats Arméniens est recommandé par Nikol Pachinian au nom du gouvernement pour son efficacité et la transparence des comptes. Son site -également facebook- est à l’adresse www.1000plus.am. Los du grand rassemblement à Valence samedi 25 juillet, les organisateurs, le Collectif Valence-Tavush a encouragé le public à réaliser des dons à l’armée arménienne directement par ce compte de 100plus.am.

Krikor Amirzayan