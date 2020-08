Evocabank dévoile le premier retrait d’espèces sans carte en Arménie

Les clients d’Evocabank pourront désormais retirer de l’argent sans carte via les guichets automatiques de la banque après le lancement du tout premier produit de ce type dans le pays.

« Les clients d’Evocabank peuvent effectuer des retraits d’espèces sans carte 24h / 24 et 7j / 7, à l’aide de l’application Evocatouch, depuis leur carte ou compte bancaire, ainsi que transférer de l’argent à quelqu’un d’autre. Ce dernier, après avoir reçu un court message pertinent, peut se rendre au guichet automatique Evoca le plus proche et retirer immédiatement l’argent », a déclaré Artur Karchikyan, chef du département des affaires numériques de la Banque.

La nouvelle fonctionnalité est une solution utile, en particulier lorsque vous avez laissé votre carte à la maison ou avez besoin de retirer de l’argent de votre compte bancaire les jours non ouvrables, ou lorsque vous devez transférer de l’argent à un ami.

Pour effectuer un retrait d’espèces ou un transfert d’argent sans carte, vous devez :

Appuyez sur Retrait dans votre application EvocaTOUCH,

Indiquez le montant et le numéro de téléphone du destinataire (si c’est vous qui retirez l’argent, indiquez votre numéro de téléphone),

Indiquez la carte ou le compte bancaire, appuyez sur Confirmer, et c’est tout.

Le système générera un code à huit chiffres qui peut être utilisé par vous ou envoyé sous forme de message court à un destinataire qui peut retirer l’argent d’un guichet automatique Evocabank le plus proche.

Pour retirer de l’argent, vous devez :

Appuyez sur Retrait sans carte dans le coin inférieur droit de la première page de l’écran du guichet automatique,

Remplissez le montant prévu, le numéro de téléphone du destinataire et le code de vérification à huit chiffres et appuyez sur Retirer.

L’argent peut être retiré dans les 30 minutes suivant l’obtention du code de vérification. Si un délai supplémentaire est nécessaire, la validité du code sera prolongée de 30 minutes supplémentaires.

Les frais de retrait d’espèces ou de transfert d’argent sont de 1% de la transaction.