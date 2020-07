La fille d’Alexis Ohanian devient la plus jeune propriétaire d’une équipe sportive professionnelle

La fille de deux ans du co-fondateur de Reddit, l’entrepreneur arméno-américain Alexis Ohanian, est devenue le plus jeune propriétaire d’une équipe sportive professionnelle, rapporte GQ Australia.

Alexis Olympia Ohanian Jr. suit déjà les traces de sa mère, la légende du tennis Serena Williams, en se frayant un chemin dans le monde du sport. Williams a également rejoint sa fille pour devenir copropriétaire d’une nouvelle équipe de football féminine basée à Los Angeles, actuellement surnommée Angel City.

Selon la National Women’s Soccer League (NWSL), l’équipe est en fait dirigée par Natalie Portman, la star hollywoodienne et lauréate d’un Oscar. Le « groupe majoritairement fondé par des femmes » compte également Jessica Chastain, Jennifer Garner, Eva Longoria et Uzo Aduba comme membres de son groupe d’investisseurs fondateur. Selon les rapports de Harper’s Bazaar, le mari de Serena Williams, Alexis Ohanian, « a également joué un rôle majeur dans la collecte de fonds initiale pour l’équipe ».

Comme l’a déclaré Alexis Ohanian dans un communiqué, « Je suis fier de faire partie de ce merveilleux groupe qui travaille pour amener un club de football professionnel féminin à Los Angeles. Principalement, parce que je suis fan du jeu, mais aussi parce que je pense que le sport a un potentiel énorme et qu’il a été sous-évalué par trop de gens pendant trop longtemps. »

Il a ajouté : « En tant que personne qui passe des heures à jouer au football avec ma fille de deux ans, je veux qu’elle soit au premier rang de cette révolution. J’investis personnellement au nom de ma famille parce que créer plus d’opportunités dans le sport féminin est important pour ma femme et moi, et nous voulons contribuer à bâtir un avenir meilleur pour notre fille. "