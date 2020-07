L’Ambassadeur d’Arménie exhorte les Arméniens d’Allemagne à ne pas se joindre à des manifestations non autorisées

L’ambassadeur d’Arménie à Berlin Ashot Smbatyan a exhorté les Arméniens vivant en Allemagne à ne pas participer à des initiatives ou à des manifestations non autorisées par les autorités.

Ashot Smbatyan a déclaré que les Arméniens ne devraient pas contribuer à l’escalade des tensions, au milieu des affrontements entre Arméniens et Azerbaïdjanais dans les différentes parties du monde.

L’ambassadeur a déclaré qu’il y avait eu des dommages ou des destructions de biens appartenant aux ambassades arméniennes et des cas de violence contre les membres des communautés arméniennes à travers le monde.

Ashot Smbatyan a appelé à la vigilance et à l’impartialité d’esprit et a exhorté les utilisateurs des médias sociaux à ne pas diffuser d’images et de commentaires agressifs.

Les récents troubles à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaidjan ont entraîné des affrontements à l’étranger, avec des groupes d’Azerbaïdjanais attaquant des Arméniens et des voitures avec des plaques d’immatriculation arméniennes.