La Fondation Calouste Gulbenkian annonce les lauréats du prix « Faites-vous entendre »

Le Département des communautés arméniennes de la Fondation Calouste Gulbenkian a lancé le prix Be Heard « Faites-vous entendre » en avril 2020. Cette initiative unique - la première du genre - a donné aux locuteurs arméniens du monde entier l’occasion de réfléchir et de s’exprimer sur un éventail de problèmes critiques auxquels l’humanité est confrontée. Les locuteurs de la langue arménienne ont été invités à présenter des productions audiovisuelles et littéraires contemporaines et innovantes de divers types qui ont suscité des discussions indispensables sur les problèmes mondiaux contemporains.

La Fondation a reçu 165 candidatures au total, provenant de 18 pays et dans différents médias, de la chanson à l’animation, de la caricature à la poésie, de l’essai aux productions mixtes… La plus jeune candidate avait 8 ans et la plus âgée 83 ans. Un jury interne sur 7 personnes ont évalué toutes les soumissions avec grand intérêt et 60 prix ont été décernés. En raison du nombre élevé d’excellentes soumissions, le nombre de récompenses est passé des 50 initialement annoncés à 60 ! Il y avait 25 gagnants d’Arménie et 35 gagnants de la diaspora. Ces chiffres sont proportionnels au nombre de candidatures reçues.

« L’un des principaux objectifs de ce prix était d’amener des personnes de tous âges et de toutes origines à penser en arménien et à l’utiliser comme mode d’expression - et surtout à l’utiliser de manière créative et différente. Ceci, combiné au potentiel des œuvres soumises et à la contemporanéité des idées exprimées, ont été les principaux critères de sélection du jury », a déclaré la Fondation.

Nous sommes particulièrement heureux de voir que de nombreux jeunes ont postulé pour le prix Be Heard « Faites-vous entendre » avec leur travail créatif, dans lequel l’arménien était le principal moyen d’expression. Nous sommes également ravis de noter que ce prix a favorisé une culture de l’innovation dans la langue arménienne et a créé un sentiment de besoin de tendre la main et d’être en contact avec d’autres esprits créatifs arméniens où qu’ils soient.

La liste complète des gagnants est disponible ici .

https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/23/2020/07/24124317/List-of-all-winners-Be-Herd-Prize.pdf