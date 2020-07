Trois Saradjian, trois communes... Et trois élus !

Trois Saradjian, trois communes... Et trois élus !

La politique, certains l’ont dans le sang ! Pour preuve, une histoire originale dans les Hauts de Seine : trois membres d’une même famille ont chacun été élus à la suite des dernières municipales dans leur commune respective. Il s’agit de la famille Saradjian.

Tout d’abord, il y a la mère, Marie-Christine Saradjian (photo ci-dessus), adjointe au maire d’Asnières-sur-Seine. Gérante de société à la retraite, elle a été conseillère municipale déléguée de 2014 à 2020. Elle est aussi, après s’être formée, devenue apicultrice en 2012 et importe désormais du miel d’Arménie. Elle est d’ailleurs impliquée depuis toujours dans la communauté et les associations arméniennes. Elle est à l’origine de l’implantation d’un khatchkar inauguré à Asnières en 2015.

Puis il y a la fille (photo ci-dessous), Nathalie Nicodème-Saradjian, conseillère municipale déléguée à Chaville. Ingénieure responsable des grands projets dans une commune importante de l’Essonne, elle a été conseillère municipale de Chaville de 2014 à 2020. Elle est aussi présidente de l’ASCA, qui dirige l’école arménienne de Chaville.

Et enfin le fils, Jean-Jacques Saradjian (photo ci-dessous), conseiller municipal de Courbevoie. Manager, pilote de gestion du service affaires et projets informatiques dans une importante société de conseil, c’est son premier mandat électif. Il est aussi président d’un des plus important club d’échecs de la région parisienne.