Henrikh Mkhitaryan était titulaire du match AS Rome-Fiorentina (2-1) de la 36e journée du championnat italien

Dimanche 26 juillet au stade olympique de Rome lors du match AS Rome-Fiorentina de la 36e journée du championnat d’Italie (Série A) les romains se sont imposés 2-1 et à deux journées de la fin du championnat consolident leur position à la 5e place du classement. L’international arménien Henrikh Mkhitaryan était titulaire. L’Arménien a une nouvelle fois réalisé un bon match même s’il ne fut pas l’auteur d’un but ou d’une passe décisive. Ses passes millimétrées et en profondeur ont toutefois été remarqués par leur qualité. Henrikh Mkhitaryan est sorti à la 82e minute de la rencontre.

Krikor Amirzayan