Près de 800 000 dollars collectés par le Fonds Arménien au profit de la lutte contre le coronavirus en Arménie et en Artsakh

Le Fonds Arménien (Hayastan Himnadram) qui avait lancé le 18 mars un appel aux dons pour lutter contre le Covid-19 en Arménie a réuni à ce jour près de 800 000 dollars. De cette somme 695 244 dollars furent déjà utilisés pour l’acquisition et l’envoi en Arménie ainsi qu’en Artsakh de divers matériels médicaux en lien étroit avec le gouvernement arménien. Le Fonds Arménien qui a étalement participé financièrement à l’aide au rapatriement en Arménie de citoyens arméniens bloqués à l’étranger.

Le Fonds remercie les plus d’un millier de particuliers de 18 pays qui ont contribué à cette collecte en apportant leurs dons au profit de la lutte contre le coronavirus en Arménie et en Artsakh.

Krikor Amirzayan