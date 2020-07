Un soldat arménien tué

Erevan, 27 juil 2020 (AFP) - Un soldat arménien est mort lundi dans des

heurts à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, a annoncé le ministère

arménien de la Défense, portant à 19 morts le bilan des récents combats dans

la région.

Le ministère a précisé que le militaire Achot Mikaelian était décédé dans

la nuit de dimanche à lundi "des suites d’un tir de sniper ennemi depuis une

position au nord-est" de l’Arménie.

De son côté, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a accusé l’armée

arménienne d’avoir tiré lors des dernières 24H sur ses positions en utilisant

« des mitrailleuses lourdes et des fusils de précision ».

Bakou, qui n’a pas déploré de pertes, a fait état de 45 incidents sur la

ligne de front.

Des combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont débuté le 12 juillet à la

frontière nord entre ces ex-républiques soviétiques. Il s’agit des pires

affrontements entre les deux pays depuis 2016.

Ils ont baissé en intensité depuis le 17 juillet, mais des heurts sont

signalés quotidiennement.

Selon les bilans officiels, 19 personnes ont été tuées au total dans ces

récentes hostilités. Parmi elles, 12 militaires et un civil azerbaïdjanais, et

six soldats arméniens.

Un militaire arménien, grièvement blessé, est mort des suites de ses

blessures à l’hôpital la semaine dernière, a indiqué Erevan.

Erevan et Bakou sont en conflit depuis des décennies autour du

Nagorny-Karabakh, une région sécessionniste d’Azerbaïdjan soutenue par

l’Arménie et théâtre d’une guerre au début des années 1990 ayant fait 30.000

morts.

Les récentes hostilités ont cependant lieu loin de ce territoire, à la

frontière nord entre les deux Etats, une escalade rare.

La Russie, puissance régionale, proche à la fois de l’Arménie et de

l’Azerbaïdjan, s’est dite prête à endosser un rôle de médiateur, comme elle

l’a déjà fait par le passé lors de précédents affrontements.