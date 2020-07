Il y a 37 ans 5 jeunes Arméniens mourraient à Lisbonne lors de l’attaque de l’Ambassade de Turquie

Il y a 37 ans, le 27 juillet 1983 à Lisbonne (Portugal) 5 jeunes Arméniens membres de la communauté arménienne du Liban réalisaient une action commando contre l’Ambassade de Turquie. Cet acte visait à attirer l’attention de la planète sur le génocide des Arméniens réalisé en 1915 par la Turquie et l’occupation par cette dernière des territoires de l’Arménie occidentale.

« Les 5 de Lisbonne », membres de l’ARA (Armée révolutionnaire arménienne) avaient pour nom Vatché Daghlian, Sétrak Adjémian, Simon Yahnéyan, Ara Krchalian et Sarkis Abrahamian. Ils entendaient par leur geste dénoncer le crime et l’injustice historique faite aux Arméniens par la Turquie. Lors de l’attaque un tir d’un policier portugais tue Simon Yahnéyan (21 ans). Mais les quatre autres membres du commando arménien n’ont pas répondu à ces tirs. « Nous avons décidé de faire sauter l’Ambassade et de mourir dedans. Ce n’est ni un suicide ni un acte irresponsable mais au contraire un acte de martyrs pour la liberté » lance alors le commando arménien avant d’exécuter sa promesse.

Krikor Amirzayan