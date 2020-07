Honte à vous anciens collègues députés, Jean-Pierre DOOR, Jérôme LAMBERT , et Jean-Luc REITZER pour votre lettre au Président de la République considérant l’Armenie comme agresseur de l’Azerbaijan alors que c’est l’Arménie qui est une nouvelle fois l’agressé et vous le savez !

Dieu Merci le Président Macron le sait aussi.

Cette nouvelle agression azéri avec le soutien de la Turquie doit être condamnée avec la plus grande fermeté ,ouvrez les yeux !

Aussi je me réjouis de voir de nombreuses collectivités, de nombreux maires et élus réagir avec l’adoption de vœux.

C’est la Paix dans le Caucase dont il s’agit !

François ROCHEBLOINE

Ancien député de la Loire

Membre honoraire du Parlement