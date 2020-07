Des jeunes turcs viennent semer le désordre à Décines

Vendredi 24 juillet à Décines-Charpieu, un rassemblement pacifique organisé par la communauté arménienne (CDCA) a réuni plusieurs centaines de personnes autour du message « Yerevan veut la paix - Bakou veut Yerevan ».



Diverses personnalités locales se sont exprimées sur le conflit qui oppose l’Azerbaïdjan à l’Arménie dans le contexte de l’agression prémédité des forces azéris au Tavush. Étaient présents Gilbert-Luc Devinaz, Sénateur du Nouveau Rhône et de la Métropole de Lyon, Danièle Cazarian, Michel Forissier, Etienne Blanc, Denis Djorkaeff et Laurence Fautra, mobilisés pour la paix en Arménie et en Artsakh. Mais c’était sans compter sur l’intervention inopportune et hors sujet d’un groupe d’une cinquantaine de jeunes franco-turcs, avec à leur tête un certain Ahmet Çetin, alias « 1francoturc », blogueur sur Instagram et l’un des leaders de la communauté turque aux ambitions politiques, qui aurait des liens étroits avec Ankara et avec une certaine personne connue pour ses actions répétées en justice.



Arborant une moustache à la Talaat pacha, l’homme pose, affable, devant une bande de jeunes faisant le signe des Loups gris. Des jeunes pas vraiment pacifiques, transportant couteaux et matraques, probablement prêts à en découdre, avant que la police n’intervienne leur barrant le passage vers la manifestation. Toujours est-il qu’à la suite de provocations, de jets de projectiles, dégradations de voitures, violence sur agent de la force publique et participation à un groupe armé, quatre d’entre-eux ont été placé 24h en garde à vue.

« Les policiers avaient dû faire usage de gaz lacrymogène pour repousser les individus. Ils sont ensuite intervenus pour empêcher des manifestants arméniens qui voulaient en découdre avec les contre-manifestants » comme le rapporte Le Progrès.

Voici ci-dessous, traduit du turc, ce qu’écrit Ahmet Çetin, à propos du rassemblement de la communauté arménienne à Décines-Charpieu à la suite de l’agression azérie contre l’Arménie, qui a débuté précédemment le 12 juillet.



« Vous ne savez pas à quel point je suis fier de votre jeunesse turque ! Aujourd’hui, nous étions à Décines-Charpieu, la capitale des Arméniens, en France. Et ils ne pouvaient pas attaquer comme ils l’ont fait dans d’autres villes, ils se sont cachés derrière la police ! Nous sommes toujours là ! Ne pensez pas que les rues sont vides, NOUS SOMMES LE COMMANDEMENT TURC ! »

Dans une des vidéos qui ont été prises sur place, on peut l’entendre dire -en turc- « Jetez parterre vos couteaux et autres… » Par ailleurs il traite les Arméniens de lâches, et s’il le fallait ils iraient les chercher dans leurs maisons…. Tout en expliquant dans une autre vidéo, en français : « On était là pour manifester d’une manière pacifique et qu’en aucun cas on est là pour la violence », dit-il dans un sourire entendu. Ajoutant à l’adresse des Arméniens : « C’est la honte pour vous ! ».

Dans l’incursion inattendue de ces jeunes turcs, il est permis de penser que le groupuscule proche des idéaux d’Erdogan ait pris au pied de la lettre les déclarations du maître-sultan, déclarant « Nous ne laisserons jamais seul notre frère l’Azerbaïdjan ».

Jean Eckian