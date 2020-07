Les dégâts causés par les attaques de l’Azerbaïdjan dans la province du Tavush sont estimés à 150 millions de drams

Selon des estimations préliminaires, les dommages causés à la région du Tavush en Arménie par l’agression de l’Azerbaïdjan ont déjà atteint 150 millions de drams, a déclaré le ministre arménien de l’Administration territoriale et des infrastructures Suren Papikyan lors d’une réunion régulière du gouvernement.

Il a déclaré que, compte tenu de la situation tendue à la frontière arméno-azerbaïdjanaise ces derniers jours, il devenait nécessaire de prendre une décision sur la redistribution des fonds dans le budget et de transférer des fonds à l’administration de la province du Tavush.

« Selon des estimations préliminaires, de gros dégâts ont été causés aux zones frontalières du Tavush. Aujourd’hui, nous avons décidé d’allouer 25 millions de drams sur la base des estimations du groupe de travail, pour permettre une restauration rapide des dégâts. Une partie du montant est transféré en acompte afin de démarrer rapidement les travaux jusqu’à ce que l’évaluation finale des dégâts soit terminée », a déclaré Suren Papikyan.

Il a noté que les fonds seront transférés à la fois du budget de l’État et du fonds de réserve du gouvernement.

À cet égard, le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré qu’à ce stade, les autorités vont allouer rapidement et efficacement certains fonds pour le début des travaux, de sorte que plus tard, il soit possible de prendre des mesures à plus grande échelle.

« Lors de la précédente réunion à huis clos, nous avons discuté et conclu que des changements de politique conceptuelle doivent être apportés en ce qui concerne les villages frontaliers. Si ces villages sont maintenant sous le feu et que des travaux de restauration sont donc envisagés dans ce contexte, ils ne doivent pas seulement être restaurés. Nous devons avoir une stratégie claire pour le développement des villages frontaliers. Il faut comprendre que l’Arménie ne s’arrête pas aux villages frontaliers, mais commence ", a déclaré Nikol Pashinyan, ajoutant que l’impression du pays se formait précisément dans les villages frontaliers.

Il a déclaré que l’indicateur le plus important de la compétitivité et de la capacité de combat du pays devrait être programmes dans les villages frontaliers.

« Je ne veux pas mettre la barre haute des attentes, car ce processus nécessite un long travail, mais ils devraient ressentir l’esprit et l’humeur », a déclaré Nikol Pashinyan.

Selon ses propos dans les villages, tout d’abord, il est nécessaire d’effectuer des travaux de construction sérieux, mais l’essentiel n’est pas seulement la construction de bâtiments, mais aussi l’entretien de la vie quotidienne, car une personne ne doit pas seulement y vivre , mais aussi avoir un métier, la possibilité de gagner de l’argent et de créer du bien-être.