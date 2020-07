Les cas actifs de COVID-19 en Arménie sont inférieurs à 10000 pour la première fois depuis le 14 juin

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, lors d’une diffusion en direct sur sa page Facebook vendredi, a annoncé des changements positifs dans la lutte contre le COVID-19.

"Pour la première fois depuis le 14 juin, le nombre de cas actifs de coronavirus est inférieur à 10 000. Cette nouvelle est très importante. Il y a des raisons de dire que nous sommes non seulement sur le point de surmonter la crise du coronavirus, mais nous pouvons démontrer en plus de la résilience avant la deuxième vague de l’épidémie attendue dans le monde à l’automne », a déclaré le Premier ministre.

Actuellement, 9 969 patients atteints de coronavirus continuent d’être traités.

Nikol Pashinyan a déclaré que la raison de la dynamique positive est le respect des règles anti-épidémiologiques et, en particulier, le port de masques.

Le port du masque est devenu obligatoire en Arménie depuis le 25 mai, et depuis le 4 juin, cette exigence s’est généralisée. L’amende pour violation du régime du masque est de 10 000 drams (environ 20 dollars).

« On pense que le temps chaud a également joué un rôle. Peut-être que oui, mais au début de juin, nous avons vu une situation où le coronavirus se propageait activement dans les pays chauds », a déclaré Nikol Pashinyan.

Il a noté que ces statistiques ne devraient pas démobiliser la vigilance des gens, sinon la situation pourrait empirer à nouveau.

Parallèlement à cela, le premier ministre a noté que la propagande anti-masque a repris et a appelé les citoyens à ne pas écouter ces déclarations irresponsables.

Un état d’urgence a été déclaré en Arménie le 16 mars 2020 afin de freiner la propagation du coronavirus, puis a été prolongé quatre fois. Ainsi, selon la décision du gouvernement du 13 juillet, l’état d’urgence est valable en Arménie jusqu’au 12 août.

Les restrictions à la libre circulation et à certains types d’activités économiques introduites le 24 mars ont été levées le 4 mai et le 18 mai, les transports publics, les gymnases, les jardins d’enfants et les établissements de restauration ont repris leurs activités.