La section de l’AYF de Boston mène une protestation contre l’agression azérie

Plus de 50 membres de la communauté du Grand Boston ont participé à une manifestation mercredi après-midi devant le bâtiment fédéral Thomas O’Neill, appelant l’Azerbaïdjan à mettre fin à son agression contre l’Artsakh et les Arméniens du monde entier.

« Nous voulons faire la lumière sur ce qui se passe en Arménie », a déclaré Alexis Cormier, président de la section « Nejdeh » du Grand Boston de la Fédération arménienne de la jeunesse (AYF) à la tête de la manifestation pacifique. « Les jeunes ont une voix plus audible qu’ils ne le pensent. »

Le 12 juillet 2020, des responsables arméniens ont déclaré que l’Azerbaïdjan avait violé l’appel des Nations Unies au cessez-le-feu au milieu d’une pandémie mondiale et avait déclenché des affrontements meurtriers aux frontières dans la région arménienne du Tavush. Cinq soldats arméniens sont morts après que les forces azéries aient attaqué des écoles, des villages et des maisons, ainsi qu’une usine qui fabriquait des masques à utiliser pendant la pandémie. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a également menacé de bombarder la centrale nucléaire arménienne de Metsamor.

Les combats ont contraint les Arméniens de la diaspora du monde entier à exprimer leur solidarité avec leur patrie sous la forme de manifestations de masse. À Boston, mercredi soir, il y a eu un effort plus modéré, mais tout aussi puissant, de la part d’activistes de la section locale de l’AYF. Des jeunes ont étalé leurs corps sur le trottoir de Causeway Street, agrippant tranquillement les drapeaux et panneaux arméniens sur lesquels on peut lire « L’Arménie veut la paix », « Arrêtez l’agression azérie » et « Arménie forte ».



La démonstration émotionnelle était également une opportunité éducative pour les non-Arméniens et les passants. Beaucoup ont klaxonné leurs voitures en soutien, tandis que d’autres ont même rejoint l’effort et ont participé aux chants. « Les répercussions [du génocide] sont plus fortes que jamais en ce moment, et ces mêmes idéologies sont si proéminentes contre les Arméniens », a expliqué Luke Chobanian de Belmont, dont la famille s’est échappée de Van pendant le génocide arménien. « Je veux faire tout ce que je peux pour sensibiliser et défendre mon peuple. »

La protestation de mercredi était en grande partie de nature pacifique, mais il y a eu plusieurs cas qui rappelaient les sentiments anti-arméniens en cours qui ont refait surface ces derniers jours. Environ deux heures après le début de la manifestation, des conducteurs azéris téméraires sont descendus dans les rues. À un moment donné, ils se sont dangereusement rapprochés à un angle des jeunes manifestants arméniens qui scandaient « Pas de guerre » et qui levaient les mains en l’air pour signaler la paix. Les chauffeurs azerbaïdjanais n’étaient qu’à quelques centimètres avant de s’éloigner. Une autre paire de voitures a été vue s’écraser l’une contre l’autre après avoir encerclé le bloc à plusieurs reprises et insulté et se moquant de la jeunesse arménienne.

Le groupe a également été confronté au signe néo-fasciste turc du loup gris, un symbole raciste et xénophobe qui a été largement utilisé récemment parmi les contre-manifestants contre les Arméniens. Des manifestants azerbaïdjanais, en plus grand nombre, ont également lancé des bouteilles d’eau sur le groupe arménien et scandé « Mort aux Arméniens » et « Arrêtez l’agression arménienne ».



« Peu importe à quel point ils veulent se débarrasser de nous, ils ne le pourront jamais », a déclaré Hovig Jamsakian de Billerica. « Ils ont échoué pendant des siècles et nous continuerons à nous battre ».

Meghri Dervartanian, membre de longue date de la section « Nejdeh » de l’AYF Boston, a dirigé la jeunesse arménienne dans de multiples chants décrivant les efforts de l’Arménie pour la paix. « Le flambeau nous est maintenant passé. C’est à nous d’éduquer ceux qui nous entourent sur la vérité et seulement sur la vérité. C’est à nous de faire savoir au monde, à nos amis ou ennemis, que nous continuerons la révolution à tout prix », a déclaré Meghri Dervartanian dans sa description passionnée de son engagement envers la cause arménienne. « Rien ne nous empêchera de notre volonté de survivre et de notre objectif ultime pour une Arménie libre, indépendante et unie. »