Զգոնության կոչ

(voir version française plus bas)

Բելգիայի Հայերի Կոմիտեն ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր արձագանքեցին հուլիսի 22-ի ցույցի մեր կոչին։ Այս հավաքի շնորհիվ Բելգիայի մեր հայրենակիցները կարողացան լսելի դարձնել մեր համայնքի ձայնը՝ հանուն խաղաղության և ընդդեմ ադրբեջանական ագրեսիայի։

Կոմիտեն փաստում է, որ բռնության և սադրանքի կոչերը շարունակվում են տարածվել սոցիալական ցանցերում : Որոշ մարդկանց անձնական տվյալների արտահոսք է նույնիսկ տեղի ունեցել : Նմանատիպ սադրանքներ նկատվել են նաև մի շարք այլ երկրներում, ինչը Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից բացահայտ համակարգված քարոզչության նշան է։

Այս առումով մենք բոլոր մեր հայրենակիցներին խնդրում և հորդորում ենք չտրվել սադրանքներին և բռնությանը, ինչը որևէ պարագայում չի ծառայելու ի շահ մեր գործի :

Եթե ստանում եք սպառնալիքներ կամ բռնության կոչեր, ապա պետք է դիմել ոստիկանություն և նաև կապ հաստատել Կոմիտեի հետ, որը կօժանդակի ձեզ : Բելգիան օրենքի երկիր է, որտեղ գործում են ինչպես օրենքը, այնպես էլ կարգուկանոն հաստատող ուժերը, որոնք պատասխանատու են իրենց քաղաքացիներին պաշտպանելու համար :

Բելգիայի Հայերի Կոմիտե

Appel à la vigilance

Le Comité des Arméniens de Belgique souhaite remercier tous ceux qui ont répondu à notre appel à l’occasion de la manifestation du 22 juillet dernier. Grâce à ce rassemblement, nos concitoyens belges ont pu entendre notre message : pour la paix et pour la résistance à l’agression azerbaïdjanaise.

Le Comité constate par ailleurs que des appels à la violence et des provocations continuent de circuler sur les médias sociaux. Les coordonnées personnelles de certaines personnes ont même été divulguées. Ce type de provocation a été constaté dans plusieurs pays, signe de d’une campagne coordonnée par les autorités azerbaïdjanaises.

A cet égard, nous demandons à chacun de refuser de céder aux provocations et de refuser la violence, qui ne serviraient notre cause en aucun cas. Si des provocations ou des appels à la violence sont constatés et si des violences sont commises, c’est à la police qu’il faut s’adresser ainsi qu’au Comité, qui facilitera les démarches. La Belgique est un pays de droit où c’est à la loi ainsi qu’aux forces de l’ordre et à elles seules qu’il revient de protéger les citoyens.

Le Comité des Arméniens de Belgique