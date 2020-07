Des contre-manifestants azéris perturbent une Flash Mob de danse arménienne à Boston

L’un des décors les plus emblématiques de Boston a servi de piste de danse pour un petit groupe de jeunes Arméniens enthousiastes samedi dans le cadre de la réponse croissante de la diaspora à la flambée meurtrière à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

« Il n’y a pas de meilleur moyen de montrer comment les Arméniens se battent pour la paix que par la danse », a déclaré Meghri Dervartanian, membre du Homenetmen Boston. « La danse est une langue courante. Vous n’avez pas besoin d’être arménien pour le comprendre ».

Meghri Dervartanian était main dans la main avec le membre de la Sayat Nova Dance Company de Boston, Araz Ashjian, qui interprétait « yarkhushta » au milieu de Harvard Square alors que des contre-manifestants azéris drapés de leurs drapeaux nationaux tentaient de perturber leur chorégraphie et faisaient clignoter des signes de la main de loup gris. En quelques instants, d’autres participants se sont joints à la danse de guerre cérémoniale arménienne.

Il y a eu au moins deux cas où les contre-manifestants ont débranché la musique arménienne dans des images diffusées en direct sur la page Facebook du magazine Armenian Weekly. À un moment donné, une chanson azérie inconnue a résonné dans les haut-parleurs. Imperturbables, les jeunes ont patiemment attendu d’entendre la chanson populaire arménienne « Mer Barere » (« Nos danses ») pour reprendre la danse avec l’intention principale de mener une manifestation pacifique unique et de sensibiliser les passants aux hostilités en cours dans la région du Tavush.



« Nous voulons être entendus », a déclaré Anto Terzian, membre de Homenetmen Boston, qui a aidé à tenir une affiche massive qui disait : « L’Azerbaïdjan veut la guerre. L’Arménie veut la paix. » D’autres, comme Nairi Krafian, membre de la section « Nejdeh » du Grand Boston de la Fédération de la jeunesse arménienne (AYF), ont conversé avec des mécènes curieux et ont même invité deux non-Arméniens à se joindre à la danse. « Ils étaient très réceptifs », a expliqué Nairi Krafian. « Ils ont aimé que ce soit une manifestation positive avec de la danse et du bonheur plutôt que de la colère et des cris ».

Dans l’ensemble, mis à part quelques confrontations verbales sur les droits de projeter leurs chansons respectives, le flash mob était non-violent, mais se déroulait néanmoins dans un environnement plutôt troublant et hostile. C’est ce qui a obligé la jeunesse arménienne à déplacer leur démonstration après deux chansons dans un endroit à moins de 15 mètres à l’extérieur de la gare du square Harvard.

« Cela montre à quel point nous sommes forts », a déclaré Knar Krafian, qui a déclaré qu’elle se sentait fière d’être arménienne. « Nous n’allons pas répondre à leurs appels à la violence », a-t-elle poursuivi.

À la suite de la manifestation, des informations ont soudainement fait surface samedi soir faisant état d’une altercation présumée entre un groupe d’Arméniens et d’Azéris qui aurait abouti à des violences. La police de Cambridge, cependant, a déclaré à l’Armenian Weekly que des agents avaient été envoyés dans le quartier de Brattle Street et de Farwell Place vers 20h30 pour un rapport sur une bagarre. La police a déclaré que les personnes impliquées avaient déjà quitté les lieux à leur arrivée. Aucun blessé n’a été signalé. Pour aider à dissiper toute confusion, les organisateurs du Homenetmen Boston Chapter ont publié une déclaration sur Facebook alertant sa communauté qu’aucun de leurs membres n’avait été attaqué ou blessé. « Notre organisation continuera à œuvrer pour préserver notre culture et offrir un lieu aux Homenetmenagans pour devenir des membres actifs et réfléchis de notre communauté », a conclu le communiqué.