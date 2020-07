STOP à l’agression turque en Libye !

En protestation contre l’ingérence guerrière de la Turquie en Lybie, violent l’embargo sur les armes et envoyant des djihadistes syriens au côté du gouvernement d’union nationale (GNA) de Tripoli, un comité restreint de leaders et membres de diverses associations représentants la Lybie du Maréchal Haftar, l’Egypte, la Tunisie, la communauté chypriote et la communauté arménienne, s’est réuni, dimanche près du Consulat de Turquie à Paris.

Chaque orateur a manifesté son soutien au maréchal Haftar et son indignation face à l’intervention turque qui, selon une déclaration du président Macron, a une « responsabilité historique et criminelle » dans ce conflit, en tant que pays qui « prétend être membre de l’Otan ».

Fin novembre 2019, Abdelhadi Ibrahim Lahweej, ministre des Affaires étrangères du gouvernement libyen du Maréchal Khalifa Haftar, était venu se recueillir devant la statue du Révérend Komitas à Paris.



Imam Hassen Chalghoumi



Ayari Hazem, Asso Jeune sans frontière



Ara Toranian, co-Président du CCAF



Christakis Papaphotiou, Vice-Pt de la Communauté Chypriote