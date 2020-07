Des banderoles « Tavush Strong » et « Turkey Failed » ont été accrochés sur la façade et au sol du consulat turc à Sao Paolo, au Brésil pendant la nuit, rapporte Zartonk Media .

Cela fait suite à une tentative d’incursion azerbaïdjanaise en territoire arménien dimanche dernier avant d’attaquer les positions arméniennes dans le Tavush, dans les villages de Movses, Berd, Chinari, Aygepar et bien d’autres.



La source a informé Zartonk Media que si la personne qui a accroché la banderole est inconnue, une chose est sûre, le message envoyé du Brésil à Ankara et Bakou est clair. Les efforts vains d’Erdogan et d’Aliyev doivent être stoppés et l’agression turco-azerbaïdjanaise ne sera pas tolérée.