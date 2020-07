Les Arméniens de Vancouver s’unissent pour affronter les manifestants azerbaïdjanais

Une centaine de membres de la communauté arménienne de Vancouver se sont présentés au centre-ville de Vancouver le 25 juillet pour affronter un plus petit nombre d’Azerbaïdjanais qui sont sortis scandant des slogans anti-arméniens et tenant des affiches.

Les membres de la communauté arménienne ont été rejoints par le pasteur de l’église apostolique arménienne Saint Grégoire, le Père Karekin Shekherdemian et le prêtre de l’église apostolique arménienne Saint-Vartan, le Père Keghart Garabedian. Le bras de fer au cœur du centre-ville devant la Vancouver Art Gallery a commencé par le chant de l’hymne national arménien suivi de discours et a duré plus de deux heures.



Les représentants de la région occidentale de l’ANCC Hagop Agopian et Palig Kochkarian ont lu des discours condamnant l’attaque récente de l’Azerbaïdjan contre la province de Davush et ont appelé la dictature de Bakou à mettre fin à son agression continue contre l’Arménie et l’Artsakh. Pendant tout ce temps, les manifestants arméniens scandaient « L’Arménie veut la paix, l’Azerbaïdjan veut la guerre », « L’Artsakh appartient à l’Arménie » et d’autres slogans pro-paix et anti-haine.

Pendant ce temps, une cinquantaine de contre-manifestants brandissant des drapeaux azerbaïdjanais et turcs ont continué à crier « Le Karabagh appartient à l’Azerbaïdjan », « Azerbaïdjan ».

La manifestation s’est terminée avec le Père Karekin Shkherdemian qui a dirigé les manifestants dans la prière du Seigneur et le chant « Giligia ».