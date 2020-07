Eglise catholique arménienne de Valence : messe de requiem pour les soldats Arméniens morts au front

Dimanche 26 juillet à l’Eglise catholique arménienne Notre Dame de Valence (Drôme) lors de la cérémonie religieuse dominicale réalisée par le père -vartabed- Krikor Mikaélian, était célébrée une messe de requiem à la mémoire des 5 soldats Arméniens morts au front il y a quelques jours dans la région de Tavoush (Arménie) lors de la défense du territoire arménien agressé par l’Azerbaïdjan. Plusieurs dizaines de fidèles assistaient à la messe.

Lors de son homélie le vartabed Krikor Mikaélian a appelé le monde à la paix, l’amour et au respect de la vie. « La guerre est l’expression du mal et nous devons la condamner » dit le vartabed Krikor Mikaélian en priant pour l’âme des soldats Arméniens morts sur le front en défendant leur patrie. « A aucun moment le peuple arménien a choisi de privilégier la guerre au dialogue et à la paix. Mais si l’Arménie s’est plongée dans son histoire dans la guerre, c’est que cette dernière lui fut imposée » dit-il. Appelant une nouvelle fois à la paix et l’amour sur la planète.

En fin de cérémonie, le vartabed Krikor Mikaélian invita les fidèles à une minutes de silence pour le repos de l’âme des soldats disparus dans la défense du territoire de l’Arménie.

Après la messe, un repas fut donné à une quarantaine de fidèles dans la salle annexe de l’Eglise catholique arménienne.

Krikor Amirzayan