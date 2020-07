Des arrestations à la suite d’affrontements entre Arméniens et Azerbaïdjanais

Vendredi, la police de Moscou a procédé à au moins 25 arrestations à la suite d’attaques violentes durant la nuit impliquant des Arméniens et des Azerbaïdjanais locaux. La cause serait les combats meurtriers de la semaine précédente qui ont éclaté à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

Les violences ont éclaté jeudi soir, et divers groupes d’hommes auraient attaqué d’autres personnes et entreprises pour des motifs ethniques.

Une vidéo amateur publiée sur Internet montrait plusieurs hommes cassant une voiture avec des plaques d’immatriculation arméniennes et frappant son chauffeur. Une autre séquence montre d’autres jeunes violents agressant un homme âgé et exigeant qu’il nomme le pays qui, selon eux, devrait contrôler le Haut-Karabagh.

Un activiste russo-arménien, David Tonoyan, a rapporté au moins cinq attaques contre des Arméniens qui, selon lui, se sont principalement produites dans la banlieue sud de Moscou. Un Arménien a été poignardé et hospitalisé, a-t-il rapporté, ajoutant que la police russe avait renforcé la sécurité dans ces zones.

« Selon nos informations, seuls les Azerbaïdjanais ont été arrêtés jusqu’à présent », a précisé Tonoyan au service arménien de RFE / RL.

Le quotidien « Moskovsky Komsomolets » a rapporté qu’un Azerbaïdjanais avait été roué de coups par un groupe d’Arméniens dans l’une de ces banlieues, Maryino. L’Union des Azerbaïdjanais de Russie a allégué qu’il y avait eu une attaque arménienne contre un restaurant appartenant à des Azerbaïdjanais dans la capitale russe.

Le département de police de Moscou a confié, quant à lui, avoir arrêté plus de 25 personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce qu’il a décrit comme « un certain nombre de situations de conflit entre citoyens » à Maryino. Il a pris soin de ne pas mentionner leur nationalité ou leur appartenance ethnique.

Dans un communiqué, le département a affirmé qu’il continuait d’enquêter sur les incidents et a mis en garde contre d’autres « manifestations de violation collective de l’ordre public ».

La médiatrice russe des droits de l’homme, Tatyana Moskalkova, s’est dite gravement préoccupée par les « troubles entre les représentants des peuples arménien et azerbaïdjanais ». Elle a souligné que la violence à motivation ethnique est « inacceptable dans toute société civilisée ».

Les incidents violents sont survenus des heures après que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré les dirigeants des importantes communautés arménienne et azerbaïdjanaise de Russie pour discuter des moyens de maintenir ce que son bureau de presse a appelé « la paix et l’accord interethniques » dans le pays. Ara Abramian, le président pro-Kremlin de l’Union des Arméniens de Russie, a noté que la rencontre de Lavrov avec lui et l’homme d’affaires d’origine azerbaïdjanaise God Nisanov avait eu lieu à son initiative.

Nisanov est le principal propriétaire du plus grand marché alimentaire de gros de Moscou, qui a refusé de vendre des abricots importés d’Arménie à la suite du déclenchement des hostilités le 12 juillet à la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Cette décision a provoqué un tollé de la part de nombreux Arméniens de Moscou qui ont fait la queue pour acheter ces abricots en signe de soutien à l’Arménie.

Il est apparu jeudi qu’un autre hypermarché situé juste à l’extérieur de Moscou avait également cessé de vendre des produits agricoles, des boissons et des plats préparés arméniens. Le centre commercial Tvoy Dom appartient à Aras Agalarov, un milliardaire azerbaïdjanais dont le fils Emin était marié à l’une des filles du président azerbaïdjanais Ilham Aliev.

De violents affrontements entre Arméniens et Azerbaïdjanais ont également été signalés dans plusieurs grandes capitales européennes et à Los Angeles. Dans ce qui aurait pu être un développement connexe, une voiture appartenant à l’ambassade arménienne en Allemagne a été incendiée jeudi.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a expliqué vendredi que certains de ses diplomates travaillant à l’étranger avaient reçu des menaces.

Dans un communiqué, le ministère a accusé les autorités azerbaïdjanaises d’inciter à la violence. Il a également exhorté les ressortissants arméniens vivant à l’étranger et les Arméniens de la diaspora à ne « succomber à aucune provocation".