Vote d’un vœu contre l’agression azerbaïdjanaise de l’Arménie

Le conseil municipal de Meyzieu a voté le 23 juillet à l’unanimité un vœu soutenant l’Arménie contre l’agression azerbaïdjanaise du 12 juillet sur la frontière du Tavouche. Il est à noter que M. Mickaël Ozer n’a pas participé à cette séance. La candidature de ce conseiller municipal avait été dénoncée du fait des ses amitiés affichées sur Facebook avec une série d’individus liés à l’ultranationalisme turc et l’ambassadeur de Turquie en France. Des accusations dont M. Ozer s’était défendu en condamnant « tous les négationnismes », sans autres précisions et sans reconnaître le génocide des Arméniens.

Texte du vœu

"La France et de nombreuses villes françaises entretiennent de longue date des relations

d’amitié profonde avec l’Arménie et avec des villes et villages arméniens et pour certaines

avec le Haut-Karabagh. Ces relations sont le reflet, au niveau des territoires, de l’amitié

séculaire qui unit la France à l’Arménie.

Depuis plusieurs années, la ville de Meyzieu a entamé des démarches en vue de créer une

relation forte et durable de coopération transfrontalière avec la ville de Hrazdan dans le

dessein de ratifier un pacte d’amitié.

Depuis le 12 juillet dernier, le nord-est de l’Arménie est soumis à des bombardements

d’artillerie et de drones suicides intenses de l’armée azerbaidjanaise et de tentatives

d’incursions répétées de commandos.

Ecoles, usine de fabrication de masques COVID, infrastructures civiles, véhicules de secours,

c’est l’ensemble de la vie quotidienne des Arméniens qui est ainsi violemment attaquée.

Au nom de l’ensemble du conseil municipal de Meyzieu, nous exprimons notre soutien au

peuple Arménien, et notre préoccupation devant l’escalade de la violence qui se déroule sous

les yeux de la communauté internationale – et sans autre réaction qu’une vague de renvoi dos

à dos de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan.

Les autorités françaises doivent faire preuve de fermeté vis à vis du régime de Bakou, et à lui

rappeler les principes fondamentaux du droit international, de la politique française, y compris

du non recours à la force, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de la résolution des

conflits par la voie de la négociation et de la diplomatie.

Nous, Ville de Meyzieu, formons le voeu que la paix et la sécurité de l’Arménie et de l’ensemble

de la région soient rétablies sans délai."