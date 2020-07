La Cour européenne demande des informations sur un Arménien arrêté en Azerbaïdjan

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à l’Azerbaïdjan de fournir des informations sur le lieu et les conditions de détention d’un Arménien arrêté dans l’enclave du Nakhitchevan au début de ce mois.

Les autorités azerbaïdjanaises du Nakhitchevan ont signalé l’arrestation de l’homme de 30 ans, Narek Sardarian, le 15 juillet, une semaine après sa disparition alors qu’il faisait paître du bétail dans un village frontalier de la région de Syunik, au sud-est de l’Arménie.

Sardarian a été montré à la télévision locale disant qu’il avait fui l’Arménie et voulait vivre en Azerbaïdjan ou dans un pays tiers. Sa famille pense qu’il a traversé la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan par accident et que les services de sécurité azerbaïdjanais l’ont forcé à donner une raison différente de son entrée au Nakhitchevan.

Un avocat représentant la famille, Artak Zeynalian, a demandé la semaine dernière à la CEDH de l’aider à s’assurer que Sardarien est sain et sauf et qu’il peut communiquer avec sa femme, sa sœur et ses parents.

Le tribunal de Strasbourg a accepté d’émettre une telle injonction jeudi. Selon M. Zeynalian, il a spécifiquement ordonné aux autorités azerbaïdjanaises de révéler le lieu et les conditions de détention de M. Sardarian et de signaler s’il fait l’objet d’une quelconque accusation pénale, s’il a accès à un avocat et s’il peut recevoir ou envoyer des lettres.

Bakou doit fournir ces informations et d’autres encore avant la fin du mois, a déclaré M. Zeynalian au service arménien de RFE/RL.

Le médiateur arménien pour les droits de l’homme, Arman Tatoyan, a discuté de la disparition de Sardarian lors d’une réunion le 14 juillet avec Claire Meytraud, la responsable du bureau d’Erevan du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). On ne sait si des fonctionnaires du bureau du CICR à Bakou ont depuis été autorisés à rendre visite à Sardarian.

Zeynalian, qui a été ministre de la Justice arménienne de 2018-2019, a suggéré que la CEDH prenne en compte le sort tragique d’autres civils arméniens qui se sont égarés en territoire azerbaïdjanais dans des circonstances similaires.

En septembre 2010, Manvel Saribekian, 20 ans, habitant d’un village frontalier dans la province arménienne de Gegharkunik, est entré en Azerbaïdjan et a été immédiatement accusé par Bakou de planifier des attaques terroristes.

Manvel Saribekian a été retrouvé pendu dans un centre de détention azerbaïdjanais un mois plus tard. Les autorités azerbaïdjanaises ont affirmé qu’il s’était suicidé. Mais dans un arrêt de janvier 2020, la CEDH a soutenu la conclusion des experts médico-légaux arméniens selon laquelle le jeune homme a été torturé à mort.

Un autre villageois arménien, Karen Petrosian, a été déclaré mort en août 2014, un jour après avoir été détenu dans un village azerbaïdjanais de l’autre côté de la frontière. L’armée azerbaïdjanaise a déclaré qu’il était mort d’une « insuffisance cardiaque aiguë ». Les autorités arméniennes pensent cependant que Petrosian a été assassiné ou battu à mort.

Sardarian n’est pas le seul ressortissant arménien actuellement détenu dans une prison azerbaïdjanaise. Karen Ghazarian, une résidente de la province de Tavush, a été capturée en juillet 2018.

En février 2019, un tribunal azerbaïdjanais a condamné Ghazarian à 20 ans de prison pour complot d’attentats terroristes et « sabotage » en Azerbaïdjan. Erevan a condamné le jugement et a exigé la libération immédiate de Ghazarian.

Aucun villageois azerbaïdjanais n’est connu pour être mort en captivité en Arménie. L’un d’entre eux est entré en Arménie depuis le district de Gedabey en Azerbaïdjan pas plus tard que le 12 juin et il reste en détention.